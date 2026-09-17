뮤즈 아이유가 그려낸 아름다운 균형미…제이에스티나 ‘SIGNATURE J’ 새 화보 공개

출처=제이에스티나(J.ESTINA)

주얼리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 뮤즈 아이유(IU)와 함께한 ‘Wear the Afterglow’ 캠페인의 새로운 화보를 공개했다.

이번 화보는 ‘Wear the Afterglow, 빛의 여운을 입다’라는 캠페인 메시지를 바탕으로 제이에스티나의 ‘SIGNATURE J(시그니처 J)’ 컬렉션을 조명한다. 공개된 화보 속 아이유는 차분하고 세련된 분위기 속 절제된 조형미와 균형감이 돋보이는 주얼리 스타일링을 선보이며 감각적인 가을 무드를 완성했다.

아이유가 착용한 ‘SIGNATURE J’는 절제된 직선과 곡선이 교차하는 건축적 구조미에서 영감을 받아 제이에스티나의 브랜드 이니셜 ‘J’를 입체적인 조형과 균형감으로 재해석한 주얼리 컬렉션이다. 간결한 실루엣과 구조적인 디자인을 바탕으로 제이에스티나는 일상에서 활용할 수 있는 시그니처 주얼리로 제안한다.

화보 속 아이유는 그레이 오프숄더 재킷에 J 모티브를 담은 미니멀한 스틱형 네크리스와 입체적인 큐브 셰이프의 아이코닉 펜던트 네크리스, 이어링을 레이어링해 세련된 가을 스타일링을 선보였다.

출처=제이에스티나(J.ESTINA)

또 다른 컷에서는 모던한 클립 체인 네크리스에 플랫한 ‘J’ 큐브 펜던트와 롱 체인을 조합한 2-WAY 실버 네크리스, 이어링을 함께 매치해 ‘SIGNATURE J’ 특유의 구조적인 아름다움을 한층 감각적으로 표현했다.

한편 ‘SIGNATURE J’ 컬렉션은 제이에스티나 공식 온라인몰과 전국 백화점 매장에서 만나볼 수 있으며, 신제품 출시를 기념한 기간 한정 프로모션과 ‘SIGNATURE J’ 모티브 헤어슈슈 증정 이벤트도 함께 진행된다.

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