아내와 사별 후 홀로 딸 키우던 40대 가장…6명에 새삶 주고 하늘로

아내와 사별 후 홀로 딸을 키워온 40대 남성이 뇌사 장기기증으로 6명에게 새 삶을 선물했다.

지난 4일 조선대학교병원에서 6명에게 심장과 간, 양측 신장과 양측 안구를 기증하고 떠난 박종희 씨. 한국장기조직기증원 제공

17일 한국장기조직기증원에 따르면 이달 4일 조선대병원에서 박종희(43) 씨가 심장과 간, 양쪽 신장·안구를 기증했다.

박 씨는 지난달 23일 밤 평소처럼 어머니와 전화로 안부를 나눴다. 그러나 다음 날 자택에서 쓰러진 채 발견돼 병원으로 옮겨졌고, 뇌출혈 수술을 받았지만 끝내 뇌사 상태에 이르렀다.

유족에 따르면 박 씨는 생전 장기기증에 긍정적인 생각을 갖고 있었다. 어머니가 사후 시신을 기증하겠다는 뜻을 밝혔을 때도 이를 지지한 것으로 전해졌다.

외아들로 자란 박 씨는 어린 시절부터 의젓했다고 한다. 늦게까지 일하는 어머니를 기다리며 스스로 끼니를 챙기고 집안일도 도왔다. 졸업 후 20여년간 판매직에 종사한 박 씨는 아내와 사별한 뒤 홀로 외동딸을 키웠다.

주변을 살뜰히 챙기는 성격도 지녔다. 박 씨는 도움이 필요한 어르신을 보면 먼저 다가가 도왔고, 직장에서도 동료와 손님들을 살갑게 대하며 가족처럼 지냈다. 한 번 대접받으면 서너 번은 보답할 정도로 주변 사람에게 베풀기 좋아했다고 한다.

외아들을 먼저 보낸 어머니 노판임 씨는 “아들이 병원에 입원해 있는 동안 휴대전화를 대신 가지고 있었는데, 걱정하는 지인들의 전화가 많이 걸려 왔다. 빈소에도 많은 친구와 직장 동료들이 찾아왔다”며 “그 모습을 보면서 ‘짧게 살았지만 잘 살았구나’ 하는 생각이 들었고, 큰 위안이 됐다”고 말했다.

아들을 향해서는 “종희야, 일찍 떠난 것은 무척 아쉽지만 좋은 일을 하고 갔다고 생각하면 엄마도 행복하다”며 “엄마 걱정하지 말고, 여기에서 살아온 것처럼 그곳에서도 좋은 일만 하며 지냈으면 좋겠다”라고 마지막 인사를 전했다. 아들의 장기를 받은 이들에게는 “아들이 미처 살지 못한 삶까지 오래 건강하게 살아주길 바란다”고 당부했다.

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