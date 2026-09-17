美연준 기준금리 0.25%P 인상… 3년2개월 만에 긴축으로 전환

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 연 3.75∼4.00%로 0.25%포인트 인상했다. 연내 추가 인상 가능성도 시사했다.



연준은 16일(현지시간) 워싱턴에서 이틀간 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과 이같이 결정했다고 발표했다. 2023년 7월 이후 3년2개월 만의 통화 긴축 조치다.

16일(현지시간) 기자회견하는 케빈 워시 연준 의장. 로이터연합뉴스

표결권이 주어진 12명의 FOMC 위원(연준 이사 및 지역연방준비은행 총재)이 금리 인상에 만장일치로 찬성했다. 경제전망 자료를 보면 전망치를 제출한 FOMC 참가자 18명의 연말 금리 예상치 중간값은 4.1%로 나타났다. 지난 6월보다 0.3%포인트 높은 수준으로, 연준이 올해 안에 금리를 더 올릴 가능성을 보여준다.



연준의 금리 인상은 물가 불안에 따른 조치로 풀이된다. 연준은 금리 결정문에서 “인플레이션은 여전히 높은 수준이다. 오늘의 정책 조치는 FOMC의 2% (물가상승률) 목표로 더욱 신속하게 복귀하는 것을 뒷받침할 것”이라고 말했다.



취임 넉 달 만에 처음으로 금리를 인상한 케빈 워시 연준 의장은 이날 기자회견에서 “5년 넘게 인플레이션이 목표치를 상회하고 있다”며 “분명한 사실은 인플레이션이 너무 높고, 너무 오랫동안 지속됐다는 점”이라고 강조했다. 도널드 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 “미국의 금리는 1%이거나 그보다 낮아야 한다”며 연준의 결정을 비판했다.

서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스

한국은행도 연내 추가 금리 인상에 나설 가능성이 커졌다. 이날 미 연준의 금리 인상으로 한·미 금리차는 상단 기준으로 기존 0.75%포인트에서 1.00%포인트로 다시 벌어졌다. 한은은 앞서 7·8월 연달아 기준금리를 0.25%포인트씩 총 0.50%포인트 올린 데 이어 추가 인상 필요성을 언급해 왔다.



한은은 중동불안으로 인한 유가 급등과 반도체 특수에 힘입은 높은 성장세가 수요측 압력으로 물가상승을 자극할 수 있다는 점을 주목하고 있다. 다만, 기준금리를 추가 인상하더라도 10월보다 11월이 유력하다는 전망이 지배적이다.

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