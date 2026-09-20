[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 20일 (일요일) 67년생, 친구나 부부간에 감정 상하기 쉽다

96년생: 한곳에 오래 머물기 싫다고 전전하면 불썽사납다. 84년생: 감정이입에 몰입하는 것이 나쁘지 않다. 72년생: 욱하는 마음에 움직이면 곤란을 겪는다. 60년생: 집안분위기가 무거울 때는 상대를 존중하라. 48년생: 숨어서 지켜보니 기밀사항을 발설하지 마라. 36년생: 달빛이 유난히 밝지만 허전한 구석이 남아 있다.

97년생: 자그마한 노력으로 생각지 않은 효과를 거둔다. 85년생: 폼생폼사를 실천하는 것은 매우 어리석다. 73년생: 업무처리는 신속하게 하고 뒷일을 대비하라. 61년생: 열심히 일한 만큼 대가를 얻을 수 있다. 49년생: 용기와 만용의 차이를 혼동하지 마라. 37년생: 사업 실패한 사람이 있다면 감싸안아라.

98년생: 천천히 주변을 살피며 발걸음을 옮기자. 86년생: 유별나게 잘 나가는 사람은 모함이 온다. 74년생: 불운했던 과거의 기억들은 빨리 잊어라. 62년생: 업무에 차질이 우려되니 확인하고 넘어가라. 50년생: 객관성을 바탕으로 노하우를 더하라. 38년생: 움직이면 불리하니 너무 멀리 가는 건 삼가라.

99년생: 여친의 하소연에 귀기울이고 직접 관여하라. 87년생: 타인의 말이라고 불신하면 좋지 않다. 75년생: 두 몫의 일을 한다고 해서 두 사람이 될 수 없다. 63년생: 매너를 중시하고 이미지 관리를 생각해 보라. 51년생: 내가 먼저 행하면 주변사람들이 함께 한다. 39년생: 미련이 오래 남아있을수록 괴로움이 더해간다.

00년생: 유행병 건강관리에 유념할 때이다. 88년생: 버릴 것은 버리고 취할 것은 취해라. 76년생: 밝히기 힘든 사연이 있으면 가슴에 멍이 든다. 64년생: 주변에 동조하는 사람이 없으니 결단이 어렵다. 52년생: 상대방를 헤아리고자 한다면 마음을 열어라. 40년생: 자중지란을 초래하니 바쁘게 움직이지 마라. 28년생: 행동에 기지와 순발력이 빛나게 된다.

01년생: 재주가 뛰어나면 극적인 행운을 맞는다. 89년생: 노력하면 작은 것이라도 얻는 날이다. 77년생: 노력하는 사람은 남의 쉴 때 열심히 한다. 65년생: 상황에 따라 진퇴를 능동적으로 잘해야 수완가. 53년생: 한번 가면 두 번 가기 수월하다. 41년생: 지나가는 말도 귀담아 들어두면 도움이 된다. 29년생: 상대와 동등하다고 생각하는 인식이 필요하다.

02년생: 현실감각을 잃어버리면 곤란하다. 90년생: 과거의 적이나 미운 사람도 이제는 용서하라. 78년생: 엉겁결에 일을 추진하는 실수를 범하기 쉽다. 66년생: 어느 방향으로 움직이든 때가 좋지 못하다. 54년생: 원칙이 결여된 시행은 불투명한 결과를 낳게 된다. 42년생: 건강식품을 구입하는 일은 그리 좋지 않다. 30년생: 사업자는 성과가 기대되지만 불안정할 수 있다.

03년생: 겉치레에 휩쓸리는 것을 방지하라. 91년생: 이성간 진정 내 인연인지 관찰하라. 79년생: 넘치면 남들이 시선을 보내기 마련이다. 67년생: 친구나 부부간에 감정 상하기 쉽다. 55년생: 자신에게 진귀한 것이 다른 사람에게 아닐 수 있다. 43년생: 금전적 손실이 자식 덕택으로 예방될 수 있다. 31년생: 시선을 한곳에 집중하지 않으면 매우 힘들어진다.

04년생: 당근보다 채찍이 효과가 빠르지는 않다. 92년생: 평소에 말과 행동을 조심하고 덕을 쌓아라. 80년생: 상호보완적인 이미지를 찾아야 한다. 68년생: 목표를 상향조정하지 말고 눈높이에 맞추자. 56년생: 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다. 44년생: 자식도 머리가 크면 사소한 간섭은 하지 마라. 32년생: 신경 쓰는 것이 건강에 가장 해롭다.

05년생: 자제력이 필요한 순간이 다가오는 시점. 93년생: 손님의 방문으로 하루가 분주하다. 81년생: 친구가 잘되는 것을 보면 질투가 생긴다. 69년생: 타인을 비방하는 말에 동조하면 자신도 그 무리다. 57년생: 이기주의적인 행동으로 벼락을 맞을 수 있다. 45년생: 다툼이 발생할 가능성이 농후하니 예방하라. 33년생: 다른 사람을 비난하면 자신이 궁지에 몰린다.

06년생: 실천에 옮기려하나 모자란 점이 눈에 띈다. 94년생: 한번 마음먹은 일은 밀고 나가라. 82년생: 동등한 관계를 유지하고 싶다면 자신을 낮추어라. 70년생: 쉬운 방법만 찾는 사람들은 결실을 맺기 힘들다. 58년생: 참을성이 부족하여 화를 내면 일을 그르친다. 46년생: 외향적인 사람은 속내를 보이지 않아야 안전하다. 34년생: 지나친 혁신은 오히려 손해를 불러올 수 있다.

95년생: 마음을 넓게 써고 남을 원망하는 마음을 접어라. 83년생: 유혹들이 다가오고 뿌리치기 힘들어 보인다. 71년생: 자신이 만든 룰에 따라 행동하는 것이 필요하다. 59년생: 자신을 믿지 못한다면 타인도 자기를 믿지 못한다. 47년생: 자기논리가 강하면 불필요한 아집이 생긴다. 35년생: 막바지에 다다른 일에 심혈을 기울여라.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지