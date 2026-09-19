[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 19일 (토요일) 70년생, 짚고 넘어갈 일과 아닌 일을 구분하라

96년생: 진솔하고 솔직한 표현이 상대방에게 호감을 준다. 84년생: 컨디션이 좋지 않아 화를 내기 쉽다. 72년생: 노력의 대가를 얻을 수 있는 시기다. 60년생: 대화 단절은 관계의 종말을 뜻한다. 48년생: 가까운 사람과의 금전거래는 삼가라. 36년생: 숭고한 마음을 가지면 높이 오른다.

97년생: 적합한 장소에서 좋은 사람을 만날 수 있다. 85년생: 초지일관하면 력을 발휘할 수 있다. 73년생: 사람을 사귐에 있어 경솔하면 해롭다. 61년생: 뒤로 미루고자 하는 일의 이유를 찾아라. 49년생: 소송문제는 합의점을 찾아 빨리 처리하라. 37년생: 작은 것을 소중하게 여기는 마음을 갖자.

98년생: 동붇으로 출행하면 내실 있는 일이 나타난다. 86년생: 경쟁자에게 밀리는 운. 고집이 화를 부른다. 74년생: 부모님이나 선후배와 의논하면 길이 있다. 62년생: 불운이 행운으로 바뀌는 시점이다. 50년생: 언행에 무리가 없으면 재물이 따라온다. 38년생: 욕심을 부리다가는 후환을 감당치 못한다.

99년생: 우연히 만난 사람 때문에 일희일비한다. 87년생: 동료들과 활동적인 생활이 기대된다. 75년생: 일을 회피하게 된다면 분리해서 처리하라. 63년생: 실리를 추구하면서 적당한 거리를 두어라. 51년생: 매매나 투자엔 적당한 시기다. 39년생: 소박한 것이 진정 가치 있다는 마음을 갖자.

00년생: 궁금한 것이 있다면 알아보고 생각하라. 88년생: 우연히 낯선 사람과의 조우가 행운을 준다. 76년생: 잘못에 지나치게 죄의식을 가질 필요 없다. 64년생: 오늘 일은 내일로 미루는 것이 좋겠다. 52년생: 입장표명은 좋으나 명분이 없으면 어렵다. 40년생: 힘든 일은 직접 나서지 않는 것이 이롭다. 28년생: 자신이 처한 현실에서 벗어나는 게 순서다.

01년생: 구하는 바를 이루기 위해서 힘이 소요된다. 89년생: 도전없이 나약하면 앞길을 가로막기 쉽다. 77년생: 붙임성이 뛰어나면 인맥 형성에 좋다. 65년생: 어려웠던 일들이 풀리고 신용이 회복된다. 53년생: 한동안 방치해둔 것이 문제를 야기한다. 41년생: 존중받으려면 먼저 남을 존중하라. 29년생: 누구나 똑같은 것을 주고받을 수 없다.

02년생: 지금은 관망하는 시각이 필요하다. 90년생: 직업의 당면문제의 해답은 가까운 데 있다. 78년생: 시기에 따라 수시로 변하는 일을 조심하라. 66년생: 남의 것은 헤프게 여기는 것은 어리석다. 54년생: 구름이 되고 싶지만 현실이 어렵다. 42년생: 기다리지 말고 먼저 찾아 나서라. 30년생: 노력한 끝에 직장에서 능력을 인정받는다.

03년생: 자신과 주위 사람의 생각이 일치하는 날. 91년생: 유연한 협조를 위해 지원을 아끼지 말라. 79년생: 타고난 재능도 사장시키면 사라지기 쉽다. 67년생: 기반을 만드는 작업에 혼신의 힘을 다하라. 55년생: 이목을 의식하면 하고 싶은 일은 못한다. 43년생: 상대를 조롱하여 화를 돋을 필요는 없다. 31년생: 야생마를 품안에 넣으려고 하니 고생이 많다.

04년생: 실천과 적용이 없는 배움은 무익하다. 92년생: 길이 아니면 가지 않는 것이 유리하다. 80년생: 시시해 보이더라도 당사자에게는 중요하다. 68년생: 새로운 것을 추구하려는 자세가 필요하다. 56년생: 작은 것이 더욱 소중하다는 사실을 깨달아라. 44년생: 크고 작은 것에 연연하지 말고 먼저 취하라. 32년생: 가늘고 섬세한 것이 큰 힘을 발휘한다.

05년생: 직설적으로 얘기하면 원성을 살 수 있다. 93년생: 우환이 생기며 당장 해결될 일 아니다. 81년생: 직선적으로 느껴진다면 큰 해가 된다. 69년생: 오늘은 함께 하는 사람들과의 마찰은 피하라. 57년생: 막연한 추측만으로 결과를 바라지 마라. 45년생: 자신을 낮추고 남을 먼저 생각하라. 33년생: 단순하게 생각하면 금방 끝날 일이다.

06년생: 흥미는 즐거움을 선사해준다. 94년생: 노력한 것보다 많은 것을 바라지 마라. 82년생: 기사회생이란 말이 실감나는 날이다. 70년생: 짚고 넘어갈 일과 아닌 일을 구분하라. 58년생: 쉽게 접근하기 힘든 것은 때를 기다려라. 46년생: 허전하다는 느낌이 들면 주변을 살펴보라. 34년생: 자유를 얻으면 방향감각을 잃지 말라.

95년생: 작심하고 나서지만 반발에 부딪힌다. 83년생: 첫 인상도 중요하지만 섣부른 판단은 금물. 71년생: 기본이 탄탄하면 갈등요인에도 버틴다. 59년생: 소유한 걸 이용 못하면 곤란하다. 47년생: 사람만 조심하면 별다른 일은 없다. 35년생: 쉬운 일이라고 방심하지 말고 행동해라.

백운철학원

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