'교사 폭행' 청주 초등생 학부모, 아동학대 혐의로 교사 고소

초등학생이 담임 교사를 폭행해 논란을 빚었던 사건과 관련, 이 학생의 부모가 교사 등을 아동학대 혐의로 고소한 것으로 파악됐다.



17일 경찰과 교육당국에 따르면 청주 모 초등학교 5학년 A양의 학부모 측은 지난 3일 교사 B씨와 교감, 동료 교사 등 3명을 경찰에 고소했다.

게티이미지뱅크

이 학부모는 고소장을 통해 A양이 B씨 등을 폭행한 사건과 관련, 학교 측의 대처가 미흡했다고 주장한 것으로 알려졌다.



도교육청 관계자는 "최근 경찰과 행정당국으로부터 해당 사건과 관련한 아동학대 신고 통보를 받았다"며 "고소 취지 등 자세한 내용을 파악 중"이라고 말했다.



앞서 A양은 지난 2일 오전 8시 40분께 자신이 다니는 초등학교 교실에서 교사 B씨의 얼굴과 머리를 주먹으로 때리고 발로 걷어찼다.



A양이 B씨의 머리채를 잡고 폭행하는 영상이 언론 보도 등을 통해 알려지면서 논란을 빚었다.



A양은 배부받은 시험지가 더럽다며 B씨에게 욕을 했다가 귀가 조치를 받았고, 이튿날 B씨가 시험을 다시 치르겠다고 안내하자 폭행한 것으로 파악됐다.



폭행을 제지하는 교감과 다른 교사 3∼4명에게도 욕설을 하며 폭행을 이어갔다.



정서 불안을 겪고 있던 A양은 평소에도 다수의 교사와 학생들을 상대로 욕설과 과격한 행동을 해 양극성 장애 관련 약물을 복용해 왔으나, 당시에는 학부모가 임의로 투약을 중단한 상태였다.



이 일로 정신적 충격을 받은 B씨는 현재까지도 휴가에 들어간 상태다.

<연합>

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