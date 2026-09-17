국민체육진흥공단, 서울올림픽·패럴림픽 개최 38주년 기념식

서울올림픽과 패럴림픽이 남긴 평화와 화합, 포용의 가치를 되새기는 자리가 마련됐다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)은 17일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 ‘서울올림픽·패럴림픽 개최 38주년 기념식’을 개최했다. 이날 행사에는 하형주 이사장을 비롯해 서울올림픽·패럴림픽 조직위원회 관계자와 자원봉사회 회원, 국민체육진흥공단 임직원 등 400여명이 참석해 대회가 남긴 역사적 의미를 되짚었다. 국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)은 17일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 ‘서울올림픽·패럴림픽 개최 38주년 기념식’을 열었다. 이날 행사에는 하형주 이사장을 비롯해 서울올림픽·패럴림픽 조직위원회 관계자와 자원봉사회 회원, 국민체육진흥공단 임직원 등 400여명이 참석해 대회가 남긴 역사적 의미를 되짚었다.

1988년 서울올림픽은 대한민국이 국제사회에 이름을 알린 대회였다. 서울패럴림픽까지 이어지면서 스포츠를 통한 교류와 화합이라는 올림픽 정신을 보여줬다. 이날 기념식은 그 유산을 현재와 미래로 이어가겠다는 의미를 담았다.

기념식에서는 서울올림픽 당시 대한민국 선수단장으로 대표팀을 이끌었던 고(故) 김집 전 체육부 장관과 서울패럴림픽의 성공적인 개최에 기여한 고(故) 고귀남 조직위원장, 재일본대한민국민단 중앙본부 김이중 단장에게 공로패가 수여됐다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)은 17일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 ‘서울올림픽·패럴림픽 개최 38주년 기념식’을 개최했다. 이날 행사에는 하형주 이사장을 비롯해 서울올림픽·패럴림픽 조직위원회 관계자와 자원봉사회 회원, 국민체육진흥공단 임직원 등 400여명이 참석해 대회가 남긴 역사적 의미를 되짚었다. 국민체육진흥공단 제공

서울올림픽·패럴림픽의 순간을 기록한 사진을 통해 당시의 기억을 되돌아보는 시간도 마련됐다. 지난 7월부터 약 두 달간 진행된 ‘88서울올림픽·패럴림픽 사진 공모전’ 시상식에서는 이철희씨가 대상을 받았다. 서울패럴림픽 당시 자원봉사자로 활동했던 기억을 담은 ‘휠체어 국가대표 선수가 나의 누나가 되었습니다’라는 작품을 출품했다.

수상작 13편은 생성형 인공지능(AI) 기술을 활용해 사진 속 인물과 장면이 움직이는 듯한 영상 콘텐츠로 재구성돼 시상식에 앞서 공개됐다. 38년 전의 기록이 새로운 기술을 통해 다시 살아나면서 참석자들에게 당시의 기억과 감동을 되새기게 했다.

재일동포 후손을 위한 장학금도 전달됐다. 서울올림픽·패럴림픽 당시 대회의 성공적인 개최를 위해 성금을 모아 힘을 보탠 재일본대한민국민단의 자녀 가운데 모국에서 공부하고 있는 대학생 21명에게 총 1억원의 장학금이 수여됐다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(KSPO·이사장 하형주)은 17일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 ‘서울올림픽·패럴림픽 개최 38주년 기념식’을 개최했다. 이날 행사에는 하형주 이사장을 비롯해 서울올림픽·패럴림픽 조직위원회 관계자와 자원봉사회 회원, 국민체육진흥공단 임직원 등 400여명이 참석해 대회가 남긴 역사적 의미를 되짚었다. 국민체육진흥공단 제공

행사의 마지막은 어린이합창단 ‘싱잉엔젤스’가 장식했다. 합창단은 서울올림픽 공식 주제가 공모를 통해 선정된 ‘아침의 나라에서’와 공식 주제가 ‘손에 손잡고’를 차례로 불렀다. 참석자들도 함께 노래를 따라 부르며 38년 전 서울올림픽과 패럴림픽의 기억을 되새겼다.

하형주 국민체육진흥공단 이사장은 기념사에서 “오늘은 38년 전 우리가 전 세계에 보여줬던 평화·화합·포용의 가치를 바탕으로 새로운 도약을 다짐하는 자리”라며 “앞으로도 서울올림픽·패럴림픽이 남긴 숭고한 유산을 올곧게 계승해 국민 누구나 스포츠로 꿈을 펼치고 행복을 누릴 수 있는 미래를 만들도록 힘쓰겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지