‘2026 서울 국제 시각장애예술인 뮤직페스티벌’ 마무리…10여 개국 참여

사진=사단법인 한국장애인공연예술협회 제공

사단법인 한국장애인공연예술협회(이사장 류지훈)는 지난 8월 25일부터 27일까지 서울대학교 음악대학과 영산아트홀에서 열린 ‘2026 서울 국제 시각장애예술인 뮤직페스티벌(Seoul International Music Festival for Blind Artists, SIMB)’이 일정을 마무리했다고 밝혔다.

‘Beyond Sound(소리를 넘어)’를 주제로 열린 이번 축제에는 미국과 폴란드, 오스트리아, 스페인, 체코 등 10여 개국의 음악가와 교육기관이 참여해 3일간 음악콩쿠르와 마스터클래스, 공연, 문화체험 프로그램 등을 선보였다.

축제 기간 열린 제2회 서울 국제 시각장애예술인 음악콩쿠르 결과, 주최 측에 따르면 1위 이은복, 2위 김채움, 3위 한지은, 4위 고영광, 5위 서재원, 6위 김민철이 수상했으며 특별상은 박영필이 받았다. 입상자들은 이후 마련된 입상자 콘서트 무대에도 올라 그간 갈고닦은 기량을 청중 앞에서 선보였다.

사진=사단법인 한국장애인공연예술협회 제공

축제 둘째 날인 8월 26일 저녁에는 SIMB의 대표 공연인 ‘2026 SIMB 프레스티지 콘서트’가 영산아트홀 무대에 올랐다. 해외 초청 연주자들과 함께 비올리스트 최은식, 첼리스트 김두민, 소프라노 황수미·김은주·김애란, 테너 정호윤, 바리톤 김진추, 피아니스트 곽예림·정이와, 시각장애 바이올리니스트 김지선 등 국내 음악가들이 무대를 꾸몄다.

이날 공연에서는 김동진의 ‘신아리랑’을 비롯해 베르디와 푸치니, 모차르트, 비제의 오페라 아리아, 쇼팽의 피아노 작품, 드보르자크의 피아노 5중주 제2번 등이 연주돼 성악과 피아노, 실내악을 아우르는 프로그램을 선보였다.

최용환 총감독은 “프레스티지 콘서트는 세계 최고의 음악가들이 함께 만들어가는 단순한 갈라 콘서트가 아니라 음악이 국경과 장애를 넘어 사람과 사람을 연결하는 힘을 보여준 무대였다”고 소감을 전했다.

류지훈 한국장애인공연예술협회 이사장 역시 “이번 공연을 계기로 서울이 국제 장애예술 문화교류의 중심도시로 한 걸음 더 도약하기를 기대한다”고 말했다.

이 밖에도 축제 기간에는 K-멘토링 클래스와 마스터클래스, 시각장애 아티스트 콘서트, 시각장애 인식개선 체험부스 등 다양한 프로그램이 함께 운영됐다. 점자와 흰지팡이, 보조공학기기 등을 직접 체험할 수 있는 프로그램도 마련됐다.

해외에서는 바이올리니스트 데이비드 볼린 교수와 피아니스트 요안나 와브리노치-유스트 교수, 피아니스트 일리야 라쉬코프스키 등이 교육진으로 참여했으며, 국내에서는 서울대학교 백주영 예술감독과 최은식 교수, 김두민 교수, 충남대학교 임승구 교수, 경희대학교 황수미 교수, 서울사이버대학교 정호윤 교수, 추계예술대학교 김진추 교수 등이 함께해 국내외 참가자들과 교육·교류 프로그램을 진행했다.

한편 이번 행사는 서울 시각장애예술인 국제음악제 조직위원회와 사단법인 한국장애인공연예술협회가 공동 주최하고, 사단법인 한국장애인공연예술협회가 주관했다. 서울특별시가 후원했다.

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