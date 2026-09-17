hy, ‘2026 인적자원개발 우수기관’ 인증… AI 활용 인재육성 강화

hy(한국야구르트)는 ‘2026년 인적자원개발 우수기관 인증(Best HRD)’을 획득했다고 17일 밝혔다. 2023년 민간 대기업 부문에 선정된 데 이어 재인증을 받았으며 인증 자격은 3년간 유지된다.

인적자원개발 우수기관 인증은 고용노동부와 교육부, 산업통상자원부, 중소벤처기업부 등 4개 정부 부처가 기업의 인적자원관리(HRM)와 인적자원개발(HRD) 체계를 종합 평가해 부여하는 제도다.

hy는 이번 평가에서 인적자원관리와 인적자원개발을 연계한 체계적인 인재육성 활동을 지속해온 점에서 높은 평가를 받았다고 설명했다.

hy는 직급과 직무에 따른 교육체계를 운영하고 있다. 입사 초기 교육부터 직무별 전문성 강화, 리더십 역량 개발까지 구성원의 성장 단계에 맞춰 프로그램을 제공하고 경력개발경로와 연계한 학습 기회도 지원한다.

인공지능(AI) 등 업무환경 변화에 대응하기 위한 교육도 확대하고 있다. 2023년 챗GPT 특강을 시작으로 관련 교육과정을 매년 운영하고 있으며, 사내 규정을 검색하고 업무 상황별 적용 방법을 확인할 수 있는 ‘hy GPT’를 도입해 업무에 활용하고 있다.

조성찬 hy 경영지원부문장은 “사람의 성장이 곧 조직의 성장으로 이어질 수 있도록 구성원이 역량을 쌓고 발휘할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”며 “변화하는 업무환경과 구성원의 다양한 요구를 반영해 지속 가능한 인재육성 체계를 만들어가겠다”고 말했다.

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