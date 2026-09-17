노들섬 수변문화공간 개방 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

17일 서울 용산구 노들섬 수변부 개방을 앞두고 열린 프레스투어에서 참석자들이 그라스정원을 둘러보고 있다. 서울시에 따르면 노들글로벌예술섬 조성의 첫 단계로 오는 18일 수변문화공간을 시민들에게 선보인다.

17일 서울 용산구 노들섬 수변부 개방을 앞두고 열린 프레스투어에서 참석자들이 생태정원과 그라스정원 등을 둘러보고 있다.

서울시에 따르면 노들글로벌예술섬 조성의 첫 단계로 오는 18일 수변문화공간을 시민들에게 선보인다.

서울시는 노들섬 수변부에 생태정원과 놀이정원, 그라스정원 등을 새롭게 조성하고 노들섬을 '잠시 둘러보는 곳'에서 '오래 머물며 쉬고 즐기는 곳'으로 바꾸는 공사의 일환이다.

기존에 주차장과 쓰레기장으로 쓰이던 공간은 아이들이 뛰놀 수 있는 자연 친화적인 '놀이정원'으로 새롭게 바뀌었다. 통나무와 잔디 언덕, 자연석 등을 배치해 아이들이 뛰고 오르며 자연을 경험할 수 있도록 했다.

피크닉 공간에는 독특한 무대 좌석을 설치해 한강과 노을을 즐기며 쉬어갈 수 있도록 했다. 향후 수상정원이 완성되면 공연을 바라보는 객석으로도 활용된다.

수변으로 내려가는 계단에는 '틈새정원'을 만들었다. 계단을 따라 이동하면서 조금씩 달라지는 한강 풍경을 즐기도록 구성했다.

그라스정원에는 한강의 바람을 느끼며 쉴 수 있는 산책로와 벤치를 마련하고, 수국정원에는 다양한 식물을 심어 계절마다 다른 풍경을 만날 수 있도록 했다.

노후한 호안 산책로는 폭 4∼6ｍ, 길이 1.5㎞의 순환형 산책로로 새롭게 정비했다. 곳곳에 작은 정원도 배치해 한강의 자연을 만끽하며 걷고 달릴 수 있는 환경을 조성했다.

한강대교 남단 하부에는 빛과 영상이 어우러지는 수변형 미디어파사드 '아뜰리에 노들'을 설치했다. 시는 이번에 개방된 수변문화공간을 활용해 가을철 문화·여가 프로그램을 운영한다.

10월 2∼11일에는 '서울라이트 한강 빛섬축제'가 열려 '야간 문화공간'으로서의 노들섬의 매력을 알린다.

이번 수변문화공간 개방을 계기로 시는 '노들 글로벌 예술섬' 조성공사 기간에도 시민들이 노들섬을 이용할 수 있도록 완성된 공간부터 먼저 개방해나간다는 계획이다.

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