소화기 체험하는 어린이들 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.
서울시는 17∼19일 여의도공원 문화의마당에서 화재·재난·생활안전 등을 직접 체험할 수 있는 '2026 서울안전한마당'을 연다.
올해로 20회를 맞는 행사에는 75개 기관·단체가 참여해 화재 안전, 재난 안전, 생활안전, 교통안전, 몸·마음 건강, 어울림 등 6개 분야 69개 프로그램을 운영한다.
화재 안전 분야에서는 완강기와 물소화기 사용법, 화재 대피요령 등을 체험할 수 있고 재난 안전 분야에서는 지진·풍수해와 다중운집 상황에서의 대응 요령을 익힌다. 생활안전 프로그램으로는 심폐소생술과 올바른 리튬이온 배터리 사용법 등이 마련되며 항공기 안전, 안전벨트 착용 등 교통안전 체험도 진행된다.
행사장에는 고성능 화학차와 무인 파괴 방수차, 저상형 소방차 등 특수 소방 차량도 전시한다.
홍영근 서울시 소방재난본부장은 "다양한 안전 체험을 통해 재난에 대한 이해를 높이고 안전의 중요성을 다시 생각하는 계기가 되길 바란다"며 시민들의 참여를 당부했다.
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