지상렬, 16세 연하 신보람과 결혼설에…"나는 괜찮지만 보람 씨는 부담"

유튜브 채널 ‘양락1번지’ 화면 캡처

방송인 지상렬이 16세 연하 연인 신보람과의 결혼 가능성에 대해 솔직한 생각을 밝혔다.

16일 유튜브 채널 ‘양락1번지’에는 ‘승진아 눈탱이 달마시안 될래?’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 지상렬을 비롯해 코미디언 최양락, 권재관, 김승진 등이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 최양락은 최근 불거진 지상렬과 신보람의 결혼설을 언급했다. 앞서 지상렬은 신보람과의 관계에 따라 서울로 이사할 수도 있다는 취지의 이야기를 전한 바 있다.

이에 지상렬은 “움직일 수 있는 사람이 생기더라”며 “주위에서 곧 결혼할 것처럼 이야기를 하니까 나는 괜찮은데 보람 씨 입장에서는 부담스러울 수 있다”고 말했다.

최양락이 “결혼 날짜를 잡으면 되는 것 아니냐”고 묻자 지상렬은 “부모님들도 계시고 과정이 있다”고 답했다.

두 사람의 16세 나이 차이도 화제가 됐다. 지상렬은 “나이 차이가 16살이다. 보람 씨가 호랑이띠고 제가 개띠다”라며 “호랑이하고 개하고 궁합이 잘 맞는다고 하더라”고 말했다.

이어 “주위에서 많은 분들이 우리 둘의 투샷을 보면 잘 어울린다고 해주신다”며 두 사람을 바라보는 주변의 긍정적인 반응도 전했다.

이를 들은 최양락은 지상렬을 향해 “얼굴이 많이 좋아졌다”며 “사자 머리할 때는 이러지 않았다”고 말해 웃음을 자아냈다.

지상렬과 신보람은 지난해 KBS 2TV ‘살림하는 남자들’을 통해 인연을 맺었다. 당시 코미디언 염경환의 소개로 만난 두 사람은 프로그램을 통해 가까워졌고, 이후 연인 관계로 발전한 사실을 공개했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지