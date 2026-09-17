재생에너지 100GW 보급 범정부 TF 출범… 첫 회의 개최

재생에너지 보급을 위한 범정부 전담조직(TF)이 17일 출범했다.

기후에너지환경부는 이날 한국전력 경인건설본부에서 재생에너지 보급 혁신 TF 첫 회의를 열었다고 밝혔다.

김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 16일 부산 벡스코에서 열린 2026 기후산업국제박람회 개막식에 참석하여 개회사를 하고 있다. 기후에너지환경부 제공

이날 회의에는 국방부·국토교통부·농림축산식품부·산업통상부·해양수산부·행정안전부 등 6개 관계부처와 한전·발전5사·한국수력원자력·한국수자원공사·한국농어촌공사 등 19개 공공기관, 16개 광역지방정부 등 관계자가 참석했다.

TF는 기후부가 올해 5월 수립한 제1차 재생에너지기본계획 핵심 목표인 2030년 재생에너지 100GW(기가와트), 2035년 발전비중 30% 이상 달성을 위해 관계기관이 함께 참여하는 범정부 협의체다.

기후부는 2030년 100GW 달성을 위해 단기간 내 준공이 가능한 태양광 중심 보급 확대가 필수적이라 보고 있다. 이를 위해 계통 여유 지역 중심으로 하는 100MW 이상 신규사업, 산단·공장지붕, 영농형·수상형, 도로·철도, 학교·주차장 등 4대 정책입지 중심 태양광 보급을 속도감 있게 추진할 예정이다.

간척지, 접경지역 등 대규모 국·공유지 활용, 관계부처 소관 법령 개정, 공공기관 보유·관리 유휴부지 활용 등은 기후부가 단독으로 추진하기 어려운 과제로, 범정부 차원의 역량 결집이 필요하다는 게 이번 TF 출범 배경이다.

TF는 매월 장관 주재 회의를 정기 개최한다.

이날 1차 회의에서는 발전공기업 등 8개 기관이 기관별 재생에너지 보급실적과 향후 보급계획, 주요 신규사업 추진현황, 인허가·수용성 등 애로사항을 발표했다.

김성환 기후부 장관은 “2030년 100GW는 담당 부처 혼자 달성할 수 있는 목표가 아닌 만큼, 이날 출범한 TF를 통해 관계부처·공공기관·지방정부가 한 팀이 되어 가용한 유휴부지를 최대한 활용하고, 각종 제도 개선을 속도감 있게 추진하겠다”고 밝혔다.

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