명현관 해남군수, 대통령에 ‘지역균형발전 4대 과제’ 서한문 전달

명현관 전남광주 해남군수가 해남을 대한민국 균형발전의 새로운 거점으로 육성하기 위한 국가 차원의 파격적 지원을 요청하며 대통령에게 직접 건의 서한문을 전달했다.

명현관 해남군수. 해남군 제공

17일 해남군에 따르면 명 군수는 전날 ‘대통령님께 드리는 편지’를 통해 솔라시도 기업도시의 성공과 지역균형발전을 완성하기 위한 4가지 핵심 과제를 전격 제안했다.

명 군수는 서한문에서 “해남은 6년 전부터 RE100 산업단지와 인공지능(AI) 첨단산업을 착실히 준비해 온 지역으로 ‘수도권에서 멀수록 더 두텁게 지원한다’는 현 정부의 국정철학에 가장 부합하는 최적지”라며 서한 전달의 취지를 밝혔다.

명 군수가 대통령에게 건의한 4대 핵심 과제는 △해남 솔라시도 ‘국가 AI 실증도시 및 재생에너지 메가특구’ 지정 △광주~영암~해남 초고속도로 건설 및 고속철도 연결 △전력·용수 기반시설 국가 구축 △재생에너지·전력 분야 앵커기업 유치 지원 등이다.

구체적으로 632만평(약 2089만㎡) 부지와 풍부한 신재생에너지를 갖춘 솔라시도를 국가 AI 실증도시 및 메가특구로 지정해 국가 AI 컴퓨팅센터와 데이터센터 연구개발(R&D)부터 실증, 사업화까지 원스톱으로 연결하는 전략 공간으로 조성하겠다는 구상이다.

아울러 접근성 강화를 위해 광주~영암~해남을 잇는 초고속도로와 목포역 또는 무안국제공항에서 해남까지 이어지는 고속철도 연결을 요청했다. 이는 광주의 반도체 산업과 서남권의 풍부한 재생에너지를 직접 연결하는 신성장 동력이 될 전망이다.

또 대규모 AI 데이터센터와 RE100 산단 유치에 필수적인 안정적 전력·용수 공급망 구축과 앵커기업 발굴도 국가가 주도적으로 지원해 줄 것을 강조했다.

명 군수는 “호남의 풍부한 재생에너지를 국가 AI·첨단산업의 경쟁력으로 전환해 지방소멸을 극복하고 균형발전 성공모델을 창출하겠다”며 정부의 각별한 관심과 지원을 당부했다.

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