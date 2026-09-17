‘50대 장모 살해 후 캐리어 유기’ 조재복에 무기징역 구형 [사건수첩]

50대 장모를 폭행해 숨지게 한 뒤 시신을 여행용 가방(캐리어)에 담아 유기한 혐의로 재판에 넘겨진 조재복에게 검찰이 무기징역형을 구형했다.

17일 대구지법 형사13부(채희인 부장판사) 심리로 열린 조재복의 살인 혐의 사건 결심공판에서 검찰은 “피고인이 발달장애인이라는 점을 고려하더라도 사회에서 영원히 격리할 필요가 있다”며 “조재복에게 무기징역을 선고하고, 전자장치 부착 30년과 보호관찰 5년을 내려달라”고 재판부에 요청했다.

장모를 장시간 폭행해 살해한 뒤 시신을 캐리어에 담아 유기한 사위 조재복(26)의 머그샷. 오른쪽은 지난 3월 18일 장모의 시신이 담긴 캐리어를 끌고 대구 신천으로 이동하는 모습. 연합뉴스, 대구경찰청 제공

검찰은 “이번 사건은 인륜을 저버린 엽기성 범죄이자 대도시 한복판에서 벌어진 사건”이라며 “피고인과 피고인의 처가 발달장애인이라는 점을 최대한 고려해서 다각적인 관점에서 바라보고자 했다”고 설명했다.

그러면서 “장모를 때려 죽음에 이르게 한 잔혹한 범죄인 점, 공격이 장시간에 걸쳐 이루어졌고 피해자와 딸이 애원하고 고통스러워하는데도 물러섬 없이 살해 행위까지 나간 점, 딸을 지키기 위해 찾아오셨던 어머니가 딸의 눈앞에서 목숨을 잃는 것을 딸로 하여금 보게 만든 천륜에 반하는 범죄인 점 등을 종합했다”고 구형 이유를 밝혔다.

반면 조재복의 변호인은 최후변론에서 “피고인은 발달장애인으로 지능지수(IQ)가 낮아 사안에 대해 깊이 생각하지 못하는 점을 단순히 반성하지 않는다고 보기는 어렵다”며 선처를 호소했다. 아내를 감금했다는 의혹에 대해선 “평소 동성로에서 영화를 보거나 칠성시장, 신천 강변을 함께 놀러 다니기도 했다”고 반박하며 “피고인의 지적 능력과 성향, 유년 시절 가정환경 등을 감안했을 때 모든 책임이 피고인의 잘못이라고 보기는 어렵다”고 주장했다.

조재복은 최후진술을 통해 “장모님과 아내에게 진심으로 죄송하고 다음부터는 이런 일을 저지르지 않고 착하게 살겠다”고 말했다.

앞서 조재복은 지난 3월 대구 중구의 한 오피스텔형 원룸에서 장모 A(당시 54세)씨를 장시간 폭행해 숨지게 한 뒤, 시신을 캐리어에 담아 북구 칠성동 신천변에 유기한 혐의로 구속기소 됐다. 아울러 아내와 장모를 상대로 폭행과 감시, 경제적 통제를 일삼은 혐의(특수중감금치상 등)도 함께 받고 있다.

한편, 이 사건에 대한 선고 공판은 다음 달 15일 열릴 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지