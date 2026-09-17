한국공항공사, ‘여행가는 달’ 맞아 국내선 이용 확대 나서

한국공항공사가 ‘여행가는 달’을 맞아 국내선 이용 확대에 나섰다.



한국공항공사는 15일부터 11월 30일까지 올가을 국내선 이용을 확대하고 지역 관광에 활력을 불어넣기 위해 ‘여행가는 달’ 캠페인과 연계한 항공권 프로모션을 실시한다고 17일 밝혔다.

이번 프로모션은 문화체육관광부, 한국관광공사, 네이버와 공동으로 시행하며 국내 16개 노선의 왕복 항공권을 네이버를 통해 예약하고 탑승한 승객 대상으로 최대 4인(4만원)까지 네이버 포인트 적립 혜택을 제공한다.

16개 노선 가운데 내륙 5개 노선은 김포~광주·울산·여수·포항경주·사천공항을 잇는다. 제주노선 11개는 제주~김해·청주·대구·양양·광주·울산·여수·포항경주·사천·군산·원주공항을 연결하고 있다.

특히 한국공항공사는 균형 있는 지역 관광 활성화를 위해 여행 수요가 높은 제주 노선 이용객에게는 왕복 1인당 5000 포인트, 상대적으로 수요가 낮은 내륙 노선 이용객에게는 왕복 1인당 1만 포인트의 혜택을 제공할 예정이다.

탑승 기간은 10월 1일부터 11월 30일까지다. 네이버페이 포인트는 12월 중 일괄 적립·제공되며, 자세한 내용은 네이버 항공권에서 확인할 수 있다.

이번 프로모션에는 한국관광공사와 함께 총 4억 원의 예산을 배정해 소진될 때까지 진행할 예정이다. 한국공항공사는 이번 지원으로 국내선 이용 수요를 넓히는 동시에 지방공항과 지역 관광지·상권 전반에 파급효과가 이어질 것으로 기대하고 있다.

김원준 한국공항공사 사장은 “이번 협업으로 하늘길을 통한 지역 관광이 한층 활성화되기를 바란다”며 “앞으로도 관광 업계와의 긴밀한 협력을 통해 지방공항이 지역 관광 발전의 거점으로 자리매김할 수 있도록 노력해 나가겠다”고 말했다.

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