국방위, 與 단독으로 강신철 청문보고서 채택…野 불참

강신철 국방부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서가 17일 국민의힘 불참 속에 더불어민주당 단독으로 국회 국방위원회에서 채택됐다.

국방위는 이날 오후 전체회의를 열어 강 후보자의 인사청문 경과보고서 채택 건을 민주당 단독으로 의결했다.

강신철 국방부 장관 후보자가 16일 서울 여의도 국회 국방위원회에서 열린 인사청문회에서 생각에 잠겨 있다.

국민의힘에서는 간사인 임종득 의원만 회의에 나와 의사진행발언을 한 뒤 자리를 떴고, 나머지 위원들은 참석하지 않았다.

임 의원은 "국민의힘 전원이 국방부 장관 후보자로서 부적격이라는 결론을 내렸다"며 불참 이유를 설명했다.

그는 장남의 7억 원대 상가 매입 의혹을 두고 "어떻게 이모와 이모부가 아들에게 7억을 빌려줬는데 그 어머니와 후보자가 모를 수 있나"라며 "인사검증기관마저 몰랐다면 대통령실의 인사검증 실패"라고 지적했다.

범야권인 천하람 개혁신당 의원도 부적격 의견을 밝힌 후 자리를 떴다.

반면 여당 간사인 김병주 민주당 의원은 "나머지 의원님들이 안 오는 것에 대해서는 강한 유감을 표한다"고 밝혔다.

김 의원은 "이재명 정부 성공을 견인할 수 있는 최적임자"라며 "추석 전에 빨리 임명을 해서 군이 안정적으로 연합 대비태세를 유지하면서도 우리 개혁 과제들을 힘차게 해 가야 된다"고 강조했다.

민주당 소속인 진성준 국방위원장은 "인사청문회를 마치고 나면 그 직후에 인사청문보고서 채택 여부를 논의해서 바로 채택을 하든지 아니면 하루 지나서 채택해 온 것이 국회의 관행이었다"고 말했다.

보고서 종합의견에는 강 후보자가 '국방부 장관으로서 직무 수행에 필요한 자질과 역량을 갖추었다는 평가가 있었다'는 대목이 담겼다. 다만 '철거민 특별공급 및 자녀 상가 관련 재산신고 누락 등에 대해서는 후보자의 소명이 미흡하다'는 지적 또한 들어갔다.

여야는 전날 인사청문회에서 강 후보자의 철거민 특별공급 수혜 의혹과 장남의 7억 원대 상가 매입·재산신고 누락 등을 두고 충돌했다. 오전 10시쯤 시작한 청문회는 밤 11시가 넘어서야 끝났다.

<뉴스1>

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