티파니, 시각장애 원샷한솔 위해 안내 보행 숙지…"직접 노래도 불러줘"

시각장애인 크리에이터 원샷한솔이 그룹 소녀시대 티파니와 함께 시간을 보낸 뒤 즐거움을 드러냈다.

원샷한솔은 16일 소셜미디어에 "처음 만나자마자 팔꿈치를 잡게 해주시며 시각장애인 안내 보행을 알고 계셔서 놀랐다"는 글과 함께 티파니와 함께 찍은 사진 여러 장을 올렸다.

티파니와 원샷한솔이 함께 셀카를 찍는 모습이다. 노슬비 SNS 캡처

그는 "눈이 안 보이기 전부터 얼굴을 알고 있었던 티파니 님께 현재의 얼굴을 여쭤봤더니 더 예뻐지셨다고 하더라"고 했다.

이어 "음료수 캔의 점자가 음료라고만 써있는 것에도버스가 말하지 않아 시각장애인이 타기 어렵다는 것에도 같이 공감하며 너무나 유쾌하게 반응을 해주셨다"고 했다.

또 "토리(반려견)가 개인기를 할 때마다 아주 큰 리액션까지. 직접 노래도 불러주시고 신곡도 처음으로 들려주셔서 감사하다"고 말했다.

사진 속 두 사람은 소파에 나란히 앉아 손하트 포즈를 취한 채 다정한 모습을 드러냈다.

이날 티파니는 원샷한솔의 반려견을 무릎에 앉힌 뒤 한 손으로 감싸안는 모습을 보였다.

<뉴시스>

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