조준호, 눈밑 지방 재배치 고백…"쌍둥이 동생 잠금 화면 안 풀려"

전 유도선수 조준호가 눈밑 지방 재배치 시술을 받았다고 밝혔다.

16일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오 스타'에는 이형택, 이혜정, 조준호, 리센느 미나미가 게스트로 출연했다.

16일 방송된 MBC 예능 프로그램 '라디오 스타'에는 전 유도선수 조준호가 게스트로 출연했다. MBC 제공

이날 조준호는 눈밑 지방 재배치 시술을 받았다며 "쌍둥이니까 계속 얼굴을 보게 되는데 어느 순간 동생의 얼굴을 보고 맛이 갔구나 싶었다"고 말했다.

그는 "다른 사람이 날 볼 때도 그렇게 생각할 것 같아서 눈밑 지방 재배치 시술을 받았다"며 "동생은 시술이 잘못될 수도 있으니까 나의 경과를 보고 하겠다고 했다"고 덧붙였다.

이어 조준호와 동생 조준현의 과거 사진이 공개되자 출연진은 두 사람의 닮은 모습에 놀라움을 감추지 못했다. 특히 어린 시절 사진을 두고 조준호 본인조차 누가 자신인지 헷갈리는 모습을 보였다.

조준호는 "시술하기 전에는 서로의 휴대전화 잠금도 얼굴 인식으로 풀렸는데 하고 나니까 안 열리더라"며 "요즘 카메라가 자동으로 얼굴을 인식해서 따라가지 않나. 카메라도 저희 얼굴을 헷갈리더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지