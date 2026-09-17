與 미디어공공성 강화TF 출범…"정기국회 내 미디어 입법 처리"

더불어민주당은 17일 '미디어공공성 강화 TF'를 열고 정기국회 내에 정부광고법과 신문법을 비롯한 미디어 관련 법안을 처리하겠다는 방침을 밝혔다.



김민석 대표는 이날 국회에서 열린 첫 TF 회의에서 "저희부터 '좋은 메신저가 되도록, 좋은 메시지를 내도록 노력하겠다'는 각오를 다지고 국민의 관점에서 모든 현안을 바라보겠다"고 말했다.

김민석 더불어민주당 대표가 17일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 '제7기 청년미래연석회의 1차 회의'에서 인사말을 하고 있다.

이어 "정치나 정당의 입장보다는 국민의 입장에서 (메시지가) 공정하고 정확하게 전달될 수 있는 (미디어) 환경을 조성해야 한다"며 "구조적 문제를 다루는 것을 기본으로 하되 최근 YTN과 TBS 정상화 문제 등 명료하게 왜곡된 문제를 정확하고 안정감 있게 해결하겠다"고 약속했다.



TF 단장인 최민희 의원도 "언론 자유와 공론장 기능이 작동하지 않는 데 대한 우려가 크다"며 "언론개혁 입법 과정이 미디어 공공성을 강화하고 무엇보다 공론장 형성에 기여하기를 기대한다"고 강조했다.



TF는 주요 입법 과제로 정부광고법, 뉴스통신진흥법, 언론중재법, 신문법 개정안 등을 제시하며 이번 정기국회 내 본회의 처리를 목표로 설정했다.



TF 간사인 노종면 의원은 "이미 통과된 '방송 3법'과 정보통신망법 개정 이후 상황을 전반적으로 점검하겠다"며 "법이 요구하는 부분과 현실이 괴리된 부분을 정확히 파악해서 바로잡겠다"고 덧붙였다.



한편 민주당은 뒤이어 청년미래연석회의의 1차 회의를 열고 청년 의제 발굴에 나섰다.



김 대표는 "청년과 함께하지 않으면 우리 당은 5년, 10년 후의 미래가 없을 것"이라며 "오늘 출범하는 청년미래연석회의가 당의 청년 정책, 학생 정책을 펼쳐 가는 데 있어서 중요한 코어의 역할을 해 주기를 바란다"고 당부했다.



이날 회의에는 당 내외 청년위원들도 참석해 ▲ 청년 자살률 증가 ▲ 지역 청년 유출 ▲ 청년부모 지원 등의 청년 문제에 대한 관심과 제도 개선을 요구하기도 했다.

<연합>

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