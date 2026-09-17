與 '尹동훈' 때리며 '김승원 적격' 여론전…"결정적 하자 없다"

더불어민주당은 17일 김승원 법무부 장관 후보자의 인사청문경과보고서 채택을 추진하는 동시에 국민의힘과 무소속 한동훈 의원을 향한 역공에 총력을 기울였다.



김 후보자 임명에 부정적인 여론이 상대적으로 높은 가운데 참여연대 등 진보 성향 시민단체가 임명 반대 입장을 표명하는 상황에서 이재명 대통령의 부담을 덜어주기 위한 것으로 풀이된다.

더불어민주당 한병도 원내대표가 17일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한병도 원내대표는 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 "이번 청문회에서 국민의힘은 인신공격과 막말·고성으로 정책과 역량을 검증해야 할 시간을 허비했다"며 "의혹을 범죄로 만들고 비유와 조롱으로 인신공격을 하는 것은 검증이 아니라 저급한 정치 공세"라고 비판했다.



국민의힘의 장외투쟁 검토에 대해서는 "결과가 마음에 들지 않는다고 국회를 등지고 길 위에서 답을 찾는 것이 제1야당의 해법이 되어서는 안 된다"고 꼬집었다.



천준호 원내운영수석부대표는 김 후보자를 향한 한 의원의 공세를 "윤석열 정치검찰의 전형적인 수법"이라고 규정하며 "한 의원의 망동이 검찰 개혁이 왜 필요한지를 스스로 입증하고 있다"고 목소리를 높였다.



조계원 대변도 논평에서 한 의원을 "정치검찰 DNA를 뼛속까지 갖고 있는 윤석열의 황태자 윤동훈"이라 부르며 "더 이상 혐오와 멸칭, 막말로 본질을 흐리려 하지 말고 검찰의 내밀한 수사 자료를 언제, 누구에게, 어떤 경로로 받았는지 밝히길 바란다"고 말했다.



개별 의원들도 김 후보자의 적격성을 강조하며 지원사격에 나섰다.

무소속 한동훈 의원이 지난 15일 국회 의원회관에서 열린 토론회에 참석한 뒤 취재진과 가진 간담회에서 김승원 법무부 장관 후보자와 더불어민주당 김민석 대표의 SNS 메시지와 관련해 발언하고 있다. 연합뉴스

원조 친명(친이재명)계로 분류되는 김영진 의원은 이날 SBS 라디오에 출연해 "(국민의힘과 한 의원이) 기소유예 나왔던 사안을 짜깁기하며 정치공세를 했다"며 "그 자체는 법적으로 문제가 없었다고 (검찰이) 기소유예 판정을 내렸기 때문에 일단락된 게 아닌가"라고 생각을 밝혔다.



이어 "공소청 조직을 안정화시키고 흐트러져 있는 법무부를 잘 추슬러내는 부분들이 중요한 시기"라며 "(김 후보자를) 임명해 진행하는 것이 여러 가지 이익을 따져보면 훨씬 더 유효하지 않을까라는 생각"이라고 말했다.



김병주 의원 역시 YTN 라디오에서 "청문회에서 그런 것(의혹)들은 충분히 해명됐고 결정적인 하자가 발견되지 않았고 (김 후보자의) 능력은 오래전부터 의원 활동을 통해 검증됐다"며 김 후보자의 조속한 임명을 촉구했다.



윤건영 의원은 MBC 라디오에서 "(김 후보자 인사청문회에) 결정적 한 방이 없었다"고 평가한 뒤 한 의원을 향해 "불법 계엄의 책임으로부터 자유로울 수 없는 사람인데 그렇게 무분별하게 선동해 국민을 현혹한다는 것은 있어서는 안 된다"고 지적했다.

<연합>

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