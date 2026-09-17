베베숲, 코스트코에 ‘소프트 페이스 타올’ 출시…패밀리 케어 제품 확대

베베숲이 9월 16일 ‘소프트 페이스 타올’을 코스트코 온라인몰과 오프라인 매장에 출시했다. 오프라인에서는 하남점과 김해점에서 먼저 판매를 시작하고, 이후 입점 매장을 순차적으로 확대할 예정이다.

베베숲은 아이의 피부에 닿는 물티슈를 만들어 온 경험을 바탕으로 온 가족이 매일 사용하는 세안 용품으로 제품군을 넓혔다. 소프트 페이스 타올은 세안 후 여러 번 사용하는 수건 대신 한 장씩 꺼내 쓸 수 있도록 만든 제품이다. 얼굴을 닦는 일상적인 순간부터 피부에 닿는 원단의 사용감과 위생을 고려해 설계했다.

제품은 얼굴과 목, 헤어라인까지 한 장으로 닦기 좋은 넉넉한 크기다. 물기를 빠르게 흡수하면서도 쉽게 찢어지거나 밀리지 않으며, 보풀과 먼지가 적은 양면 엠보싱 원단을 적용했다. 100% 레이온 생분해 원단을 사용했고, 국내 생산 및 피부 저자극 테스트를 완료했다. 코스트코에서는 50매 4개입 구성으로 선보인다.

베베숲은 이번 입점을 통해 페이스 타올의 유통 채널을 확대하고 소비자들이 온라인과 오프라인에서 제품을 접할 수 있도록 한다는 계획이다. 앞서 코스트코에 소프트 물티슈를 입점시킨 데 이어 페이스 타올까지 판매 제품군을 넓혔다.

베베숲은 칸타월드패널과 닐슨아이큐코리아 자료를 기준으로 2016년부터 2025년까지 10년 연속 국내 물티슈 판매 1위를 기록했다. ‘2026 베이비뉴스 브랜드 선호도 조사’에서는 31%의 선택을 받아 물티슈 부문 1위에 올랐으며, ‘2026년 8월 물티슈 AI 소비자평판 조사’에서도 종합 1위를 기록했다.

베베숲은 물티슈 시장에서 쌓아온 사업 경험을 바탕으로 앞으로도 온 가족의 일상을 위한 패밀리 케어 제품을 다양하게 선보일 계획이다.

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