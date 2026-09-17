‘골든보이’ 이강인, 라리가 2호골 ‘대폭발’ MOM 선정...이적 첫 풀타임 소화 ‘대체불가’ 존재감까지 뽐냈다

스페인 프로축구 아틀레티코 마드리드의 이강인이 라리가 2호골을 터뜨렸다. 여기에 이적 후 처음으로 전후반 90분을 모두 소화하며 대체불가의 존재감을 뽐냈다.

이강인은 17일 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 오사수나와의 2026~2027 스페인 라리가 6라운드 홈 경기아틀레티코 마드리드의 한국 미드필더 #07 강인 이 선수가 스페인 리그 경기인 아틀레티코 마드리드 클럽과 CA 오사수나의 경기에서 팀의 두 번째 골을 넣고 기뻐하고 있다.에 선발 출장해 1-0으로 앞선 후반 9분 추가골을 뜨리며 아틀레티코의 4-0 대승에 힘을 보탰다.

16일(현지시간) 아틀레티코 마드리드의 이강인이 스페인 리그 아틀레티코 마드리드와 CA 오사수나의 경기에서 팀의 두 번째 골을 넣고 기뻐하고 있다. AFP연합뉴스

디에고 시메오네 AT마드리드 감독은 이날 4-4-2 포메이션을 구사했고, 이강인을 스트라이커가 아닌 오른쪽 윙어로 출격시켰다.

경기 초반부터 날카로운 크로스로 동료들을 돕고, 강력한 왼발 슈팅으로 골 감각을 예열시키던 이강인은 후반에 결실을 맺었다. 전반 24분 터진 조너선 데이브드의 선제골로 1-0 앞서 나가던 후반 9분, 오른쪽 측면에서 골대로 향하던 이강인은 가운데 조너선 데이비드가 찔러준 패스를 왼발로 한 번 트래핑한 뒤 반대편 골대 하단 구석으로 오른발 슈팅을 날렸고, 그대로 골망을 흔들었다. 아틀레티코에서의 공식 경기 데뷔전이었던 지난달 20일 말라가와의 라리가 개막전(2-0 승)에서 데뷔골을 터뜨렸던 이강인은 이날 골로 리그 5경기 만에 2호 골을 신고했다.

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골 이후에도 날카로운 왼발 감아차기 슈팅으로 멀티골을 노리던 이강인은 경기 종료 휘슬이 불 때까지 그라운드를 지키며 이적 후 처음으로 풀타임을 소화했다. 최근 3경기에서 후반 이른 시점에 교체됐던 아쉬움도 한 번에 날렸다.

경기 후 팬 투표로 뽑는경기 최우수선수(MOM)도 이강인의 차지였다. 축구 통계 사이트 풋몹은 드리블 성공률 100%, 기회 창출 3회, 큰 기회 창출 1회, 패스 성공률 76%를 기록한 이강인에게 양 팀을 통틀어 최고 평점인 9.0점을 부여했다.

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아틀레티코는 이강인의 골 이후에도 후반 18분 로뱅 르노르망, 37분 알렉스 바에나의 추가 골이 터지며 4점 차 대승을 거뒀다.

2연승을 달린 아틀레티코는 3위(승점 13, 4승1무1패)에 자리했다. 2위 레알 마드리드(승점 15, 5승1패)와 격차는 승점 2다. 아틀레티코는 20일 밤 11시 15분, 레알 마드리드를 상대로 ‘마드리드 더비’를 치른다.

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경기 후 스페인 매체 마르카와의 인터뷰에서 이강인은 “승리하게 돼 매우 기쁘다. (원정에서) 힘든 경기들을 치르고 홈으로 돌아와 승리하는 게 중요했다. 특히 마드리드 더비를 앞두고는 더욱 그랬다. 정말 행복하다”며 소감을 밝혔다. 다가올 마드리드 더비에 대해 이강인은 “매우 중요한 경기다. 승리할 수 있도록 잘 준비하겠다. 며칠간 준비하고 회복할 시간이 있다”며 굳은 각오를 드러냈다.

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