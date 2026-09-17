지상렬, 신보람과 결혼 언급 "나는 괜찮지만…"

방송인 지상렬이 신보람과의 결혼에 대한 생각을 밝혔다.

16일 유튜브 채널 '양락1번지'에는 '승진아 눈탱이 달마시안 될래?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 지상렬은 최근 서울로 이사할 수도 있다고 밝힌 데 대해 "움직일 수 있는 사람이 생기더라"며 "곧 결혼할 것처럼 되니까 나는 괜찮은데 보람씨 입장에서는 부담스러울 수 있다"고 말했다.

이에 최양락은 "결혼 날짜를 잡으면 되는 것 아니냐"고 물었고, 지상렬은 "부모님들도 계시고 과정이 있다"고 말했다.

두 사람의 나이 차이도 언급했다. 지상렬은 신보람과 16세 차이가 난다며 "근데 개띠하고 호랑이띠와 궁합이 잘 맞는다"고 말했다.

이어 "많은 분들이 둘의 투샷을 보면 잘 어울린다고 해주신다"며 주변의 긍정적인 반응도 전했다.

한편 지상렬과 신보람은 KBS2 '살림하는 남자들'을 통해 연인으로 발전했다. 두 사람은 16세의 나이 차이를 극복하고 공개 열애를 이어가고 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지