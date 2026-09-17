효성중공업, 국산 HVDC 시대 연다…AI·디지털부터 청정에너지까지 솔루션 제시

한국전력의 ‘대용량 전압형 HVDC 국산화 및 실증사업’ 밸브·제어기 분야 참여기업으로 선정된 효성중공업이 ‘2026 대한민국 에너지대전’에서 국산 HVDC 핵심기술을 선보였다.
효성중공업은 16일부터 18일까지 부산 벡스코(BEXCO)에서 열리는 ‘2026 대한민국 에너지대전’에 참가해 HVDC 국산화 실증사업에 선정된 밸브·제어기 등 자체 기술로 국산화한 HVDC 핵심 설비를 대거 공개했다고 17일 밝혔다.
밸브와 제어기는 전압형 HVDC의 성능과 안정적인 운전을 좌우하는 핵심 설비다. 효성중공업이 독자기술로 개발한 컨버터 밸브는 전력반도체를 이용해 교류(AC)와 직류(DC) 간 전력 변환을 수행하며, 제어기는 전력의 크기와 방향을 조절하고 계통 이상 발생 시 전력망을 보호한다. 대용량 HVDC 시스템을 안정적으로 운용하기 위해서는 핵심 기자재인 밸브와 제어기의 기술 확보가 중요한 요소로 꼽힌다.
이와 함께 AI 기반 전력설비 자산관리 플랫폼 ‘ARMOUR+’을 비롯해 디지털변전소 구축을 위한 저전력 변성기 LPIT, 전력계통의 전압 안정화와 전력품질 향상을 위한 STATCOM(스태콤), 전력반도체 기반의 차세대 전력 솔루션 SST, 수소를 연료로 활용하는 수소엔진발전기 등 전력 수요와 에너지 환경 변화에 대응하는 다양한 차세대 솔루션도 소개했다.
효성중공업은 지난 10일 한국전력이 추진하는 ‘대용량 전압형 HVDC 국산화 및 실증사업’의 밸브·제어기 분야 참여기업으로 최종 선정된 바 있다. 현재 대용량 전압형 HVDC 핵심 기자재 시장은 소수의 글로벌 기업이 주도하고 있어 전력망의 적기 구축과 안정적인 공급망 확보를 위해 핵심 기술의 국산화 필요성이 커졌으며 이에 정부와 한전은 밸브·제어기, 변환용 변압기 등 HVDC 핵심 기자재의 국산화를 추진해 왔다.
효성중공업은 2012년 제주 20MW급 전압형 HVDC 실증사업을 시작으로 기술 개발과 실증을 이어왔으며, 컨버터 밸브와 제어시스템 등 200MW급 주요 설비를 자체 개발해 실제 전력망에 적용하는 등 핵심 기술의 국산화와 실증을 지속적으로 추진해 왔다.
효성중공업이 한전 실증사업 밸브·제어기 분야의 최종 참여기업으로 선정된 것은 이러한 국산화 성과를 인정받은 데 따른 것이다.
효성중공업 관계자는 “이번 에너지대전은 HVDC 국산화와 기술 고도화를 추진해 온 효성중공업의 기술력을 선보이는 자리” 라며 “핵심 전력기술의 경쟁력을 강화해 서해안 에너지고속도로 등 국내 대용량 전력망 구축을 뒷받침하고, 기술 자립을 넘어 글로벌 HVDC 시장에서도 경쟁력을 확대하며 수출 기반을 강화해 나가겠다”고 말했다.
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