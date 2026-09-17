‘김승원’ 강행 조짐에 국민의힘 맞불…산자위·국토위 보이콧

국민의힘은 17일 자당 유의동·김성원 의원이 각각 상임위원장을 맡고 있는 국토교통위원회와 산업통상자원중소벤처기업위원회의 전체회의를 취소했다. 더불어민주당이 김승원 법무부 장관 후보자의 인사청문경과보고서 채택을 강행할 조짐을 보이자 상임위 보이콧으로 맞선 것이다. 2기 내각 인선을 둘러싼 여야 대립이 강대강 충돌 양상으로 치닫는 모습이다.

김승원 법무부 장관 후보자가 지난 15일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회가 잠시 정회되자 청문회장을 떠나기 위해 자리에서 일어나고 있다. 연합뉴스

국토위와 산자중기위는 이날 오전 예정된 전체회의를 전격 취소했다. 회의에서는 홍지선 국토교통부 장관 후보자와 이소영 중소벤처기업부 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서 채택 여부를 각각 논의할 예정이었다. 하지만 민주당이 김승원 후보자와 강신철 국방부 장관 후보자의 인사청문경과보고서 채택을 추진하자 이에 반발해 회의를 취소한 것이다.

민주당이 위원장직을 맡고 있는 법제사법위원회와 국방위원회도 이날 전체회의를 각각 소집했다. 민주당은 전체회의에서 김승원 후보자와 강신철 국방부 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 각각 채택한다는 방침이다.

국민의힘에서는 김승원 후보자를 비롯한 2기 내각 인선에 대한 비판이 이어지고 있다. 장동혁 대표는 이날 최고위원회의에서 “이 정도면 안 하느니만 못한 개각”이라며 “이재명 대통령은 엉터리 개각을 즉각 철회하고 내각과 청와대를 전면 쇄신하기 바란다”고 촉구했다. 정점식 원내대표도 “다수 국민은 물론 친여 성향의 참여연대까지 반대하는데도 밀어붙이고 있다”며 “국방부, 재경부, 국토부, 중기부 장관 후보자들은 이재명 정부 기준으로 모두 부동산 투기꾼”이라고 꼬집었다. 무소속 한동훈 의원도 “오빠독약로비 김승원 강행은 ‘이재명 민주당 정권이 제넨셀 독약 먹고 자살하는 것’”이라고 질타했다.

한편 재정경제기획위원회는 이날 이형일 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 채택했다. 국민의힘은 보고서에 부적격 의견을 담은 것으로 알려졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지