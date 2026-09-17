선관위 특검, 수사개시 10일 만에 첫 압수수색…중앙·지방선관위 등 9곳

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규명할 선거관리위원회 특별검사팀(특검 이태한)이 출범 10일 만에 본격적인 강제수사에 나섰다.

특검팀은 17일 오전 9시 10분쯤부터 중앙선거관리위원회와 지방 선거관리위원회등 총 9곳에 특검보와 검사, 수사관을 보내 압수수색을 진행 중이다. 압수수색 대상지는 중앙선관위와 경기, 인천, 부산, 대구 등의 지역선관위다.

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 등을 규명할 이태한 선거관리위원회 특별검사와 특검보들이 지난 7일 서울 서초구에 마련된 특검 사무실 앞에서 현판 제막을 하고 있다. 연합뉴스

특검팀은 언론 공지를 통해 “이번 압수수색은 선관위 특검법에 규정된 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등과 관련된 자료들을 확보하기 위한 것”이라고 설명했다. 압수수색 현장에는 특검보 1명과 검사 6명, 수사관 68명, 포렌식 인원 22명 등 75명이 투입됐다.

6·3 지방선거 당시 인천은 연수구에서, 경기는 화성 동탄구에서 각각 투표용지가 부족해 유권자들이 대기하는 사태가 발생했다. 선거 직후 중앙선관위의 발표에 따르면 부산 북구, 대구 동구 등에서도 투표용지가 부족해 잠시 투표가 중단됐다.

특검팀은 지방선거 투표용지 부족 사태와 투표 통계 조작, 선관위 관계자들의 외유성 출장, 부정 채용과 승진 특혜, 수의계약 특혜와 업체 유착 등 12개 의혹을 수사한다.

앞서 특검팀은 이 사건을 수사해 왔던 검경 합동수사본부로부터 원본 수사기록과 증거자료를 넘겨받아 검토해 왔고, 8일에는 노태악 전 중앙선관위원장을 고발한 시민단체 서민민생대책위원회 사무총장을 불러 조사했다. 특검팀은 이날 압수수색에서 입수한 자료를 검토한 뒤 추가 압수수색 및 노태악 전 위원장을 비롯한 관련자에 대한 소환 시점을 판단할 전망이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지