한화시스템, UAE 국영 방산기업과 ‘통합대공망’ 구축 협력 나선다

한화시스템이 아랍에미리트(UAE) 국영 최대 방산기업 에지(EDGE) 그룹과 UAE 통합대공망 구축에 나선다.

한화시스템은 지난 15일(현지시간) UAE 아부다비 에지 그룹 본사에서 양사 대표 및 주요 경영진이 참석한 가운데 UAE 통합대공망 구축사업 관련 주요조건합의서(Term Sheet)를 체결했다고 밝혔다.

한화와 UAE 국영 최대 방산기업 에지(EDGE) 그룹이 지난 15일(현지 시간) 통합대공망 구축사업에 대한 주요조건합의서를 체결했다. 양기원 한화시스템 대표(사진 좌측)와 하마드 알 마라르(Hamad Al Marar) 에지 그룹 CEO(사진 우측). 한화시스템 제공

이번 합의서에는 통합대공망 구축과 관련해 무기체계 도입 추진 방향과 단계별 검토 내용이 담겼다.

양사는 향후 양국 정부 간 방산 협력 방향에 맞춰 세부 사업 추진 방안을 단계적으로 구체화할 계획이다.

정부 승인과 협의 절차를 거쳐 현지 합작법인(JV) 설립과 생산·운영 방안 등을 검토하고, UAE 내 방산 생산 및 유지·보수 역량 강화를 위한 현지화도 단계적으로 추진한다.

한화는 그동안 중동 시장에 중거리 지대공 유도무기체계 ‘천궁-II’의 다기능레이다와 발사대·발사관·탄 구성품 등을 공급하며 ‘K-대공망’의 기술 역량을 입증해 왔다.

2022년 UAE를 시작으로 2024년 사우디아라비아, 2025년 이라크에 관련 장비를 공급하며 대규모 수출 행보를 이어왔다.

한화는 이번 협력을 통해 개별 무기체계 공급을 넘어 통합대공망 구축사업 참여 범위를 넓히고, 천무 다연장로켓 등 지상무기체계까지 연동해 단거리·중거리·장거리를 아우르는 ‘다계층 방공망’ 포트폴리오를 확대할 계획이다.

아울러 UAE를 중동 및 제3국 시장 진출을 위한 전략적 거점으로 육성할 방침이다.

양기원 한화시스템 대표는 “이번 합의서 서명은 단발성 무기체계 공급 관계를 넘어 통합대공망 기술과 산업을 공유하는 전략적·동반자적 파트너십으로 진화하는 전환점”이라고 말했다.

하마드 알 마라르 에지 그룹 최고경영자(CEO)는 “이번 협력은 UAE의 자립적인 방산 역량과 현지 산업 기반을 확대하는 데 초점을 두고 있다”고 밝혔다.

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