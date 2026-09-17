CU, 밥 짓는 물까지 바꿨다…연수로 삼각김밥 식감 개선

CU가 밥을 지을 때 사용하는 물의 경도를 낮춰 삼각김밥의 식감 개선에 나섰다.

CU는 쌀 세척과 불림부터 취사까지 밥을 짓는 전 과정에 경도 5mg/L 이하의 연수를 적용한 삼각김밥을 선보인다고 17일 밝혔다. 연수를 사용해 밥의 보습력을 높이고 보다 촉촉하고 부드러운 식감을 구현했다는 설명이다.

CU가 밥을 지을 때 사용하는 물의 경도를 낮춰 삼각김밥의 식감 개선에 나섰다. 경도 5mg/L 이하의 연수를 사용해 밥의 보습력을 높이고 보다 촉촉하고 부드러운 식감을 구현했다. CU 제공

CU 상품본부 푸드테크랩 TF는 쌀의 품질뿐 아니라 취사에 사용하는 물 역시 밥맛을 좌우하는 요소라는 점에 착안해 약 10개월간 연구를 진행했다. 기존 제조공장에 공급되는 물의 경도가 50~120mg/L 수준인 점을 고려해 현재 사용하는 전남산 새청무 쌀에 적합한 물의 경도를 찾았다.

물의 경도는 물에 포함된 칼슘과 마그네슘 등 미네랄 성분의 양을 나타낸다. CU는 연수기를 이용해 수돗물의 미네랄 성분을 제거하고 경도를 5mg/L 이하로 낮췄다. 경도가 낮은 물은 쌀 조직 내부로 보다 효과적으로 침투해 전분의 수분 흡수를 돕는다는 설명이다.

CU 자체 실험에서는 소비기한이 임박한 시점에도 연수로 지은 밥의 보습력이 기존 방식보다 20% 이상 높게 나타났다. 시간이 지나면서 밥이 굳는 현상을 줄여 부드러운 식감을 오래 유지하는 효과도 확인했다.

CU는 우선 참치마요, 바싹제육불고기, 김치제육삼각, 콘참치마요 등 인기 삼각김밥 5종에 연수를 적용한다. 향후 김밥과 도시락 등 밥을 사용하는 간편식 전반으로 적용 범위를 확대할 계획이다.

김배근 BGF리테일 간편식품팀장은 “고객들이 익숙하게 찾는 간편식일수록 기본적인 맛과 품질을 끊임없이 높여 상품 경쟁력을 강화하고 있다”며 “다양한 기술과 연구를 상품에 접목해 CU만의 차별화된 간편식 경쟁력을 만들어 나가겠다”고 말했다.

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