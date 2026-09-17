김민석 “조국혁신당과 합당 시 이중당적 문제 선결돼야”

더불어민주당 김민석 대표는 17일 “여야뿐만 아니라 진보진영 내에서도 조국혁신당 등 이중 당적이 현실로 존재하는 경우들이 있어 정리해야 한다”며 “특히 혁신당과의 합당 문제가 제기될 경우 당원투표를 가정할 때 반드시 사전에 선결돼야 하는 문제”라고 했다.

더불어민주당 김민석 대표가 지난 16일 대전시청 하늘마당에서 열린 더불어민주당 최고위원회의 및 예산정책협의회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김 대표는 유튜브 채널 민주당TV에서 “(합당 관련) 논의는 하더라도 결론은 이중 당적 문제가 정리된 이후에 하겠다고 처음에 말했다”며 이같이 밝혔다. 또 “이 문제는 각 정당이 (당원) 명단을 내놓지 않으면 진전이 안 되는 것이어서 어떻게 처리할 것인지 여러 현실의 사례를 놓고 점검하고 있는 것으로 알고 있다”며 “교섭단체 완화 문제를 포함한 진보정당 내 토론 문제를 제기했고, 혁신당·진보당·사회민주당·기본소득당을 돌 때 이미 이야기를 나눴다”고 했다. 그는 당 대통합추진단 박범계 위원장과 이해식 조국혁신당연대분과위원장이 전날 이 주제로 혁신당과 소통했을 것이라고 했다.

김 대표는 이중당적자들이 지난 전당대회 때 투표에 참여해 여론조사를 왜곡했을 가능성도 도마에 올렸다. 아울러 “당 주변에서 당이나 주요 인사·기획·선거를 대상으로 하는 여론조사나 컨설팅 업체가 비정상적이거나 부도덕한 상행위를 한 것으로 보이는 경우”도 당 차원의 주요 점검 대상으로 꼽았다.

전당대회 당시 제기됐던 신천지 신도의 조직적 당원가입 의혹 진상규명 의지도 재확인했다. 김 대표는 당 차원 TF의 조사가 진행 중이라면서 “기본적으로 경찰 수사를 요구하는 사안”이라고 했다. 자신이 전당대회 때 관련 의혹을 제기한 배경엔 신천지 고위급 출신의 증언이 있었다며 “수사를 위한 부분을 정리해 진도를 나가고 있는 것으로 알고 있고, 적절한 때에 공개할 수 있을 것”이라고 했다.

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