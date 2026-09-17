룰라 김지현, 양악수술 협찬 고백…"얼굴 너무 큰 것 같았다"

그룹 룰라 출신 김지현이 양악수술을 협찬받았다고 솔직하게 밝혔다.

지난 16일 유튜브 채널 ‘닭터신’에는 김지현이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 영상에는 ‘카리스마 김지현도 여기서는 안됩니다’라는 제목이 붙었다.

이날 신정환은 김지현에게 “얼굴 이거 협찬받으신 거라고 하더라”라고 물었다. 이에 김지현은 “돌려깎기? 네”라고 인정했다.

김지현은 자신의 이목구비에는 손을 대지 않았다고 강조했다. 그는 “나 진짜 자신 있는 게 이목구비는 하나도 안 고쳤다. 엄마가 낳아준 쌍꺼풀 그대로, 코도 그대로, 입도 그대로다”라고 말했다.

양악수술을 결심한 이유에 대해서는 “얼굴이 너무 큰 것 같았다”고 밝혔다.

함께 출연한 김영지가 김지현의 코를 칭찬하며 “왜 돌려깎기를 하셨냐”고 묻자 김지현은 이같이 답했다.

신정환은 양악수술 전 김지현의 사진을 본 뒤 “하기를 잘했다”고 말했고, 이어 “우리 지현의 누나 집도의님 다시 한번 감사드린다. 지금이 낫다”고 너스레를 떨었다. 김지현 역시 자신의 과거 모습에 대해 “메이크업이 너무 잘못됐다”고 말하며 웃었다.

김지현의 양악수술 고백이 공개되자 온라인에서는 과거 룰라 활동 당시 모습을 떠올리는 반응도 나왔다. 일부 누리꾼들은 수술 전 특유의 개성과 분위기를 그리워하며 아쉬움을 드러냈고, 반대로 “본인이 만족하면 된다”, “지금도 충분히 아름답다” 등의 응원도 이어졌다.

특히 룰라의 대표곡 ‘날개 잃은 천사’ 등으로 활동하던 시절의 김지현을 기억하는 팬들이 과거 사진을 다시 찾아보며 관심을 보이기도 했다.

한편 김지현은 룰라의 메인보컬로 활동하며 이름을 알렸다. 지난 2016년 사업가 홍성덕 씨와 결혼했으며, 남편의 전처 소생인 두 아들을 함께 키우고 있는 것으로 알려졌다.

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