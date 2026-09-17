추석 귀성길 사흘간 분산… 귀경길 25일 정오 가장 막힌다

올해 추석 연휴 귀성 차량은 주요 목적지에 따라 사흘에 걸쳐 분산되고 귀경 차량은 추석 당일인 25일에 집중될 것으로 전망됐다.



티맵모빌리티와 SK텔레콤[017670]은 과거 티맵(TMAP) 명절 기간 이동 데이터를 바탕으로 서울과 광주·부산·대전·강릉 등 주요 구간의 일별·시간대별 예상 소요 시간을 분석한 결과 이같이 예측됐다고 17일 밝혔다.

지난해 10월 9일 추석 연휴 마지막 날 경기도 오산시 경부고속도로 오산IC 부근 서울 방향(오른쪽)이 정체되고 있는 모습.

귀성길 최대 혼잡일은 목적지별로 달랐다.



연휴 전날인 23일 서울→대전 구간은 오후 3시 출발 기준 4시간 5분이 걸릴 것으로 예상됐다.



24일에는 서울→광주와 서울→강릉 구간이 가장 혼잡할 전망이다.



오전 11시 출발하면 광주까지 4시간 59분, 강릉까지 3시간 49분이 걸릴 것으로 티맵은 내다봤다.

추석 당일인 25일에는 서울→부산 구간이 낮 12시 출발 기준 7시간 3분으로, 귀성길 가운데 가장 긴 시간이 소요될 것으로 예측됐다. 평소보다 약 2시간 더 걸리는 수준이다.



귀경길은 25일 오전 8시부터 혼잡이 늘어나 정오께 정점에 이른 뒤 밤까지 정체가 이어질 것으로 전망됐다.

같은 날 낮 12시 출발 기준 부산→서울은 8시간, 광주→서울은 6시간 23분, 대전→서울은 4시간 20분이 걸릴 것으로 예상됐다.



강릉→서울은 오후 1시 출발시 3시간 54분으로 예측됐다.

티맵은 귀성길 정체를 피하려면 23일 늦은 밤부터 24일 새벽 사이 출발하거나, 24일 오후 7시 이후·25일 오후 5시 이후 이동하는 편이 유리하다고 안내했다.



귀경길은 26일부터 소요 시간이 최대 혼잡 시간대보다 1∼2시간 줄고, 연휴 마지막 날인 27일에는 대부분 구간이 평시 수준을 회복할 것으로 예상했다.



티맵모빌리티는 연휴 기간 휴게소 시설 지도와 전방 졸음쉼터, 전기차 충전기 실시간 이용 가능 대수와 통행료 면제·버스전용차로·임시 갓길 허용 등 교통 정보를 제공할 계획이다.

<연합>

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