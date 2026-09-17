이동국 딸 재시 "뉴욕 가면 우리 집 거덜나…장녀로서 못 보겠더라"

전 축구선수 이동국 딸 재시가 뉴욕 캠퍼스 진학을 미룬 이유로 높은 환율과 뉴욕의 비싼 월세를 꼽았다.

재시는 16일 유튜브 채널 '지금 몇시 재시'에서 근황에 관해 이야기했다.

이동국 딸 재시가 근황에 대해 이야기하는 모습이다. 지금 몇시 재시 유튜브 캡처

재시는 뉴욕주립패션공과대학교 한국 캠퍼스에서 2년 학업 과정을 마쳤다.

재시는 "한국 캠퍼스는 졸업했다. 뉴욕 캠퍼스에 가서 2년을 더 공부해야 하는 일정인데 휴학을 신청했다"고 했다.

그는 "휴학한 이유는 여러 가지"라며 "18살에 학교에 들어왔다. 2년 일찍 학교에 들어왔는데 바로 뉴욕을 가버리면 한국에서 할 수 있는 경험을 못 하고 2년을 뉴욕에서 보내는 거다"라고 했다.

이어 "22살에 졸업할 수 있는데 가족이 말렸다"고 했다.

또 "조금만 늦게 가라고 권유했다"며 "사실 당시 환율이 미쳤었다. 이때 가면 우리 집 거덜 나겠다고 생각했다"고 말했다.

재시는 "그래도 나름 장녀인데 그건 못 보겠더라. 뉴욕 월세도 너무 높다. 끝까지 고민하다가 1년 쉬고 가기로 했다"고 말했다.

<뉴시스>

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