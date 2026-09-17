황정음, 72세 아버지 여자친구 언급 “아빠 잘 챙겨주셔서 감사해”

사진=황정음 유튜브 채널 화면 캡처

배우 황정음이 아버지의 여자친구를 언급하며 솔직한 가족 이야기를 전했다.

16일 황정음의 유튜브 채널에는 ‘72세 아빠와 데이트한 날’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 황정음이 최근 눈 수술을 받은 72세 아버지와 함께 병원을 찾고 휴대전화를 바꾸는 등 일상을 보내는 모습이 담겼다.

이날 황정음은 아버지의 눈 상태를 확인하기 위해 안과를 찾았다. 아버지는 손자와 수영을 하다 오른쪽 눈을 다쳤고, 왼쪽 눈에는 녹내장이 있다고 설명했다.

검사 결과 아버지의 왼쪽 눈은 녹내장 말기 정도로 상태가 좋지 않은 것으로 전해졌다. 황정음 역시 자신의 눈 상태를 함께 확인했고, 의사는 녹내장을 의심할 만한 부분은 있지만 다른 손상이 없어 전반적인 눈 상태는 괜찮다고 설명했다.

병원 진료를 마친 뒤 제작진은 황정음에게 “아빠 눈 수술 후에 간호는 누가 했냐”고 물었다.

황정음은 “아빠 여자친구가 했다”고 답했다. 이어 “내가 뭔가 하려고 해도 두 분이 알아서 하니까 내가 굳이 나설 필요가 없었다”고 말했다.

제작진이 “아버지 여자친구분하고도 잘 지내냐”고 묻자 황정음은 “감사 인사는 전한다”며 “‘아줌마, 저희 아빠 잘 챙겨주셔서 감사해요’라고 말하는 정도”라고 답했다.

그러면서 “나는 우리 친엄마가 있으니까”라며 “아빠의 여자친구니까 아빠랑 즐겁게 살면 된다”고 자신의 생각을 밝혔다. 이어 “아줌마는 자기 친딸들이 또 있다”고 덧붙였다.

황정음은 이날 아버지와 휴대전화를 새로 바꾸고 식사를 하는 등 부녀 데이트를 이어갔다. 과거에는 아버지와 데이트를 자주 했다는 황정음은 “요즘에는 같이 사니까 데이트를 아예 안 한다. 서로 쳐다도 안 본다”고 말해 웃음을 자아냈다.

육아를 둘러싼 부녀간 대화도 공개됐다. 황정음의 아버지는 “애들 때문에 너무 바쁘니까 스트레스를 나한테 푼다”고 말했고, 황정음은 “원래 되게 유머러스하고 빵빵 터지는데 나랑 육아한 지 5개월 되니까 우울해졌다”고 말해 웃음을 더했다.

한편 황정음은 과거 방송을 통해 초등학교 3학년 때 부모가 이혼한 뒤 할머니 집에서 자랐다고 밝힌 바 있다. 현재는 개인 유튜브 채널을 통해 자신의 일상과 가족 이야기를 팬들과 공유하고 있다.

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