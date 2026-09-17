주요 외식 메뉴 물가 ‘상승’…서민 음식 김치찌개 백반, 한 끼에 9000원 넘어서

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대표적인 서민 외식 메뉴인 김치찌개 백반 한 끼 가격이 9000원을 넘어섰다. 1만원 한 장으로 해결할 수 있는 외식 메뉴가 갈수록 줄어드는 모습이다.

16일 한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’에 따르면 8월 전국 평균 김치찌개 백반 가격은 9080원으로 집계됐다. 지난해 9월 8741원이었던 것과 비교하면 1년 사이 339원(3.9%) 올랐다.

이는 소비자원이 집계한 16개 시도의 품목별 가격을 단순 평균한 값이다.

김치찌개 백반이 가장 비싼 지역은 대전으로 평균 1만600원이었고 가장 싼 곳은 전남광주로 8278원이었다.

서울의 경우 2021년 10월 7천원대, 2023년 12월 8천원대, 2025년 2월 8500원대를 넘어섰고 지난달 8769원으로 상승세를 이어가고 있다.

주요 외식 메뉴 가운데 냉면과 비빔밥은 이미 1만원을 넘어섰고, 칼국수도 9000원대에 들어섰다.

8월 냉면 가격은 1만845원으로 1년 전보다 353원(3.4%) 올랐고, 비빔밥은 1만314원으로 228원(2.3%) 상승했다. 칼국수는 9057원으로 259원(2.9%) 올랐다.

이어 짜장면은 7230원으로 1년 전보다 236원(3.4%) 상승했다. 삼계탕은 1만6868원으로 400원(2.4%) 올랐고, 삼겹살 200ｇ(환산 후)은 1만7877원으로 436원(2.5%) 상승했다.

다만 8월 한 달만 놓고 보면 품목별 등락이 엇갈렸다.

김치찌개 백반은 7월보다 38원, 비빔밥은 26원, 짜장면은 23원, 삼겹살 200ｇ(환산후)은 35원 올랐다. 반면 삼계탕은 39원, 칼국수는 7원 내렸다. 냉면은 2원 상승해 전달과 가격이 비슷했다.

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