배두나, 쌩얼 공개…꾸밈없는 모습에 팬들 반응 폭발

사진=배두나 SNS

배우 배두나가 꾸밈없는 모습으로 팬들과 소통하며 근황을 전했다.

최근 온라인 커뮤니티와 소셜미디어에는 ‘배두나 근황’이라는 제목의 영상과 사진이 확산되고 있다.

배두나가 팬들과 진행한 라이브 방송을 담은 것으로, 평소와 크게 다르지 않은 자연스러운 일상이 담겼다.

영상 속 배두나는 검은색 시스루 톱에 풀뱅 단발 헤어스타일로 카메라 앞에 등장했다. 얼굴에는 립 메이크업 정도만 더한 듯 화장기가 거의 없는 모습이었다.

배두나는 라이브 방송에서 최근 구매한 물건들을 팬들에게 소개했다. 직접 구입한 가방을 카메라 가까이 보여주면서 “정신줄을 놓고 바지와 가방을 샀다”고 말하는 등 소탈한 모습을 보였다.

꾸밈없는 모습이 공개되자 온라인에서는 배두나의 자연스러운 분위기에 대한 관심도 이어졌다. 일부 누리꾼들은 “얼굴이 조금 달라 보인다”는 반응을 보였지만, “미용 시술 안 해서 더 멋지다”, “자연스러운 모습이 보기 좋다”, “화장 안 한 모습이 오히려 더 매력 있다”, “자기만의 분위기가 확실하다” 등의 반응도 나타났다.

배두나는 1998년 모델로 데뷔한 뒤 영화와 드라마를 오가며 꾸준히 활동해왔다. 영화 ‘고양이를 부탁해’, ‘괴물’, ‘공기인형’, ‘브로커’와 드라마 ‘비밀의 숲’, 넷플릭스 ‘킹덤’ 시리즈 등을 통해 국내외 관객에게 이름을 알렸다.

최근에는 제76회 베를린국제영화제 경쟁 부문 심사위원으로 참여하며 배우를 넘어 영화인으로서도 활동 영역을 넓혔다.

패션 분야에서도 꾸준히 모습을 드러내고 있다. 지난 5월에는 서울 여의도에서 열린 샤넬 2026 공방 컬렉션 관련 행사에 참석하는 등 공식 석상에서도 근황을 전했다. 샤넬은 2026 공방 컬렉션을 통해 장인들의 수공예 기술과 다양한 의상·액세서리를 선보이고 있다.

한편 배두나는 작품 활동과 패션 및 영화 관련 공식 일정 등을 이어가며 대중과 만나고 있다.

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