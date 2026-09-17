연준 금리인상·워시 매파발언에 뉴욕증시 하락…다우 1.2%↓

[로이터=연합뉴스]

16일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인상과 케빈 워시 연준 의장의 매파적 발언의 영향으로 일제히 하락했다.



이날 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 631.21포인트(1.21%) 내린 51,461.90에 거래를 마쳤다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 33.92포인트(0.45%) 내린 7,551.81에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 3.15포인트(0.01%) 내린 25,978.43에 각각 장을 마감했다.



이날 뉴욕증시는 상승 출발했으나, 오후 2시 워시 의장의 기자회견에서 인플레이션에 대한 강경한 발언들이 나오자 하락 전환했다.



연준은 이날 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 3.75∼4.00%로 0.25%포인트 인상했다. 2023년 7월 이후 3년 2개월 만의 긴축 조치다.



표결권이 주어진 FOMC 위원 12명이 만장일치로 금리 인상에 찬성했다. 연내 추가 인상 가능성도 시사했다.



워시 의장은 기자회견에서 "인플레이션이 너무 높고 너무 오랫동안 지속됐다"며 연준의 물가 안정 의지를 강조했다.



연준의 금리 결정을 앞두고 잠시 대기했던 미 국채 시장은 다시 불안한 모습을 보였다.



미 10년물 국채 금리는 다시 5% 선을 넘었다. 오후 4시 30분 현재 전장보다 2.7bp(1bp=0.01%포인트) 오른 5.023%를 나타냈다.



달러화 가치는 상승했다.



주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 반영하는 달러인덱스(DXY)는 0.6% 상승한 100.21을 기록했다. 7월 31일 이후 최고치다.



종목별로 보면 금리 인상이 한 번에 그치지 않을 것이라는 관측에 따라 골드만삭스, 웰스파고 등 대형 은행주들이 3% 이상 하락했다. 대출 성장이 둔화할 것이라는 전망 영향이다.



인텔은 주가가 4% 이상 오르며 나스닥 지수 하락 폭을 줄이는 데 일조했다. SK하이닉스가 인텔과 협력해 메모리 칩을 미국에서 처음으로 생산하는 방안을 협상 중이라는 로이터 통신의 보도의 영향이다.



프랭클린 템플턴 연구소의 제프 슐츠 수석 투자 전략가는 "기자회견에서 워시 의장의 매파적 어조가 시장 하락을 초래했다"고 말했다.



그는 "이는 잭슨홀 연설에서 보였던 매파적 어조를 그대로 반영한다"며 "이번 금리 인상을 통해 연준이 인플레이션을 목표치로 되돌리겠다는 약속을 행동으로 보이고 있음을 보여준다"고 덧붙였다.

<연합>

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