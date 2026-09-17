한 줄 4000원 눈앞에 ‘반줄 김밥’ 샀더니…5조각에 2500원 [일상톡톡 플러스]

한 줄에 4000원 가까이 오른 김밥값이 부담스러워지면서, 절반만 담아 가격을 낮춘 2500원짜리 ‘반줄 김밥’까지 등장했다.

김밥이 포장지 위에 놓여 있다. 기사의 이해를 돕기 위한 자료사진. unsplash

17일 한국소비자원 참가격에 따르면 지난 7월 서울 지역 김밥 한 줄 평균 가격은 3869원으로, 지난해 같은 달(3623원)보다 246원(6.8%) 올랐다.

참가격이 조사하는 주요 외식 메뉴 중 가장 높은 상승률이다. 같은 기간 칼국수는 3.6%, 삼겹살은 3.3%, 냉면은 2.2% 오르는 데 그쳤다.

김밥 가격은 지난해 12월 3723원에서 올해 1월 3800원, 6월 3838원, 7월 3869원으로 계속 올랐다. 대표적인 저가 외식 메뉴였던 김밥의 평균 가격이 4000원 선에 다가선 것이다.

◆5조각 2500원, 따져보면

최근 SNS와 커뮤니티에는 일반 김밥의 절반가량인 5조각을 은박지에 싸 2500원에 파는 ‘반줄 김밥’ 사진이 여럿 올라왔다.

라면 등 다른 음식과 곁들이기 좋고 식사량이 적은 사람에게 유용하다는 반응이 있지만, 가격이 싸지는 않다는 지적도 나온다. 5조각짜리 두 개를 사면 5000원으로, 서울 김밥 한 줄 평균 가격 3869원보다 1100원 이상 비싸다.

반줄 김밥이 업계 전반으로 확산한 것은 아니지만, 지출 부담을 줄인 소용량 먹거리 수요는 늘고 있다.

◆매출 늘어도 이익은 감소

가격 상승의 배경에는 원가 부담이 있다. 농림축산식품부와 한국농촌경제연구원의 ‘2025년 외식업체 경영실태조사’(전국 3138개 업체 대상)를 보면, 김밥 및 간이음식점 매출은 5년 전(2020년)보다 70.3% 늘었다(1억1165만원→1억9017만원).

외식업종 중 두 번째로 높은 증가율이다. 고물가에 가성비를 찾는 소비자가 늘고 배달·포장 비중이 높아진 영향으로 풀이된다.

한 줄에 4000원에 육박한 김밥과 5조각에 2500원인 ‘반줄 김밥’을 비교한 이미지. 반줄 김밥은 결제 금액은 낮지만 양을 감안하면 단위당 가격은 더 높다. ChatGPT 생성 이미지

문제는 매출이 는 만큼 비용도 더 빠르게 늘었다는 점이다. 같은 조사에서 전체 외식업체의 5년간 매출 증가율은 41.4%였는데, 영업비용 증가율은 46.7%로 이를 앞질렀다.

그 결과 영업이익률은 2020년 12.1%에서 2024년 8.7%로 낮아졌다. 전체 영업비용에서 식재료비가 차지하는 비중도 36.3%에서 40.7%로 커졌다. 인건비와 식재료비 상승이 주된 원인으로 꼽힌다.

◆한 줄 값 올릴까, 양을 줄일까

여러 재료가 들어가고 손이 많이 가는 김밥은 재료비와 인건비가 동시에 오르면 가격을 그대로 유지하기 어렵다. 그렇다고 한 줄 가격을 계속 올리면 저렴한 한 끼를 찾는 소비자에게 부담이 된다.

이 틈에서 나온 게 양을 줄여 결제 금액을 낮추는 방식이다. 반줄 김밥은 한 줄보다 가격은 낮지만, 양까지 따지면 반드시 저렴한 것은 아니다. 소비자는 당장 2500원만 내면 되지만, 단위당 가격은 오히려 더 비싸지는 구조다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지