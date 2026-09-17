워시 "인플레 너무 높고, 너무 오래 지속…물가안정 달성할 것"

케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장은 16일(현지시간) "인플레이션이 계속해서 높은 수준에 머물러 있다"며 물가 안정 의지를 강조했다.

케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장. 로이터연합뉴스

워시 의장은 이날 연방공개시장위원회(FOMC) 후 개최한 기자회견에서 "오늘의 정책 조치는 위원회(연준)의 목표치인 2% 수준으로 물가상승률을 더 시의적절하게 되돌리는 데 기여할 것"이라며 "우리 위원회는 물가 안정을 달성할 것"이라고 말했다.

연준은 이날 FOMC에서 기준금리를 3.75∼4.00%로 0.25%포인트 인상했다.

워시 의장은 "이날 결정은 미국 경제가 강해지는 것으로 보이는 시점에 내려졌다"며 "신규 채용, 민간 부문 소득, 기업 설비 투자 등 이러한 지표들은 최근 몇 달간 개선됐으며 긍정적인 방향을 가리키고 있다"고 설명했다.

그는 "그러나 5년 넘게 인플레이션이 목표치를 상회하고 있다"며 "분명한 사실은 인플레이션이 너무 높고, 너무 오랫동안 지속됐다는 점"이라고 강조했다.

<연합>

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