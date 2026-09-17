美연준, 기준금리 0.25%p 인상…3년2개월만의 긴축조치

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 연 3.75∼4.00%로 0.25%포인트(p) 인상했다.



연준은 워싱턴 DC에서 이틀간 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과 이같이 결정했다고 16일(현지시간) 발표했다. 2023년 7월 이후 3년 2개월 만의 통화 긴축 조치다.

워싱턴DC에 위치한 미국 연방준비제도 건물. 로이터연합뉴스

연준은 2024년 9월, 11월, 12월 그리고 지난해 9월, 10월, 12월 각각 세 차례 연속 금리를 내린 바 있다. 올해 들어선 다섯차례 연속 금리를 동결했다.



연준의 금리 인상은 물가 불안에 따른 조치로 풀이된다.



이란 전쟁 장기화의 영향으로 지난달 미 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 3.4%, 에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 2.4% 상승했다. 시장에선 이미 미 국채금리가 급등하며 연준의 금리 인상을 예상했다.



도널드 트럼프 대통령이 임명한 케빈 워시 연준 의장의 취임 이후 연준의 첫 금리 조정이 인하가 아닌 인상이라는 점도 주목된다. 트럼프 대통령은 11월 중간선거를 앞두고 금리 인하를 요구해왔다.

<연합>

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