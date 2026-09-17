미국인 10명 중 6명 “AI가 인류 파멸할 위험 있어”

미국인 10명 중 6명은 고도화된 인공지능(AI)이 인류를 파멸시킬 위험이 있다고 믿는 것으로 나타났다. AI의 급속한 발달에 대한 우려를 보여주는 결과다.

미 정치전문매체 폴리티코는 13~15일(현지시간) 미국 성인 2064명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시한 결과 63%의 응답자가 AI의 인류멸망 가능성을 절반이상으로 보고 있었다고 16일 밝혔다.

미국인 10명 중 6명은 고도화된 인공지능(AI)이 인류를 파멸시킬 위험이 있다고 믿는 것으로 나타났다. 사진=게티이미지뱅크

AI의 인류멸망 가능성을 ‘거의 확실하다’고 답한 응답자는 17%였고 ‘상당히 높다’는 20%, 26%는 AI 위험을 중간 정도로 평가했다. 반면 ‘위험이 매우 적다’고 답한 응답자는 15%, ‘위험이 없다’고 응답한 이는 7%로 집계됐다. 나머지 15%는 ‘모르겠다’를 택했다.

AI의 인류멸망 가능성을 우려하는 응답자들은 정치적 성향에 따른 차이를 크게 드러내진 않았다. 2024년 대선에서 공화당 도널드 트럼프 대통령을 뽑은 응답자들은 61%가, 민주당 후보였던 카멀라 해리스 전 부통령을 뽑았던 응답자는 70%가 AI의 인류멸망 가능성을 높게 점쳤다.

미국인들은 인공지능 개발속도를 늦춰야 한다는 주장에 힘을 실었다. 응답자의 48%는 ‘AI가 이미 충분히 발전했다’며 개발을 일시 중단해야 한다고 했고, 31%는 고도화된 AI 이점에 따라 개발을 계속해야 한다고 답했다. 정치적 성향으로 보면 민주당 지지자 중 58%는 개발 중단을 지지했지만 공화당 지지자는 44%만이 개발 중단을 지지했다.

AI 개발을 주도하고 있는 최고경영자(CEO)들 사이에서도 ‘AI 속도조절론’에 대한 이견이 나오고 있다. 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO는 최근 한 행사에서 AI 발전 속도를 조절하고 AI 안전을 위한 업계 표준, 국제 공조 등을 우선해야 한다고 주장했다. 반면 젠슨 황 엔비디아 CEO는 AI 속도와 안전은 두 가지를 모두 달성할 수 있다고 이를 반대했다.

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