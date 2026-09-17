하이닉스, 인텔 손잡고 美서 메모리 생산하나

SK하이닉스가 인텔과 손잡고 미국에서 메모리 반도체를 생산하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 협의가 현실화하면 SK하이닉스가 미국에서 메모리 칩을 직접 생산하는 첫 사례가 된다.



16일 로이터통신은 복수 소식통의 말을 인용해 SK하이닉스가 인텔이 미국 오하이오주에 건설 중인 반도체 생산 시설 일부를 임차해 메모리 칩을 생산하는 방안을 협의하고 있다고 보도했다.

16일 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. 뉴스1

SK하이닉스와 인텔, 주요 클라우드 기업이 합작법인을 설립하는 방안도 검토되고 있는 것으로 전해졌다. 다만 D램과 낸드 등 어떤 종류의 메모리를 생산할지는 아직 정해지지 않았다.



SK하이닉스는 현재 미국 인디애나주 웨스트라피엣에 약 40억달러를 투자해 차세대 고대역폭메모리(HBM) 어드밴스트 패키징 공장을 건설하고 있다. 2029년 하반기 양산이 목표다.



다만 이 공장은 한국 등에서 생산한 D램을 들여와 HBM으로 가공하는 후공정 시설로, 메모리 칩 자체를 생산하는 전공정 시설은 아니다.



이번 논의는 미국 정부가 반도체 기업에 현지 생산 확대를 압박하는 가운데 이뤄지고 있다. 하워드 러트닉 미 상무부 장관은 이달 초 미국에서 생산하지 않는 반도체 제품에 관세를 부과하는 방안을 검토하고 있다는 취지로 발언했다.



국가핵심기술의 해외 이전 여부는 변수로 꼽힌다. 산업통상부는 SK하이닉스의 미국 내 반도체 생산 계획과 관련해 “어떤 결정이든 기업의 재량”이라면서도 국가핵심기술과 관련된 경우 산업기술보호법상 검토 대상이 될 수 있다고 밝혔다.



SK하이닉스도 관련 보도에 대해 아직 확정된 사안은 없다는 입장이다.



SK하이닉스는 입장문을 통해 “글로벌 경쟁력 강화를 위해 다양한 방안을 검토하고 있으나 현재 어떠한 사안도 확정된 바 없다”며 “보도에서 언급된 인텔 시설 임차와 합작법인 설립 등 시나리오 역시 결정된 사항이 없다”고 밝혔다.



인텔도 이번 보도를 ‘추측’이라고 규정하며 구체적인 논평을 거부했다. 다만 인텔은 오하이오주 반도체 생산 시설에 대한 투자는 계속 진행 중이라고 밝혔다.

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