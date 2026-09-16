정부, 8월 호우 피해 복구에 총 2308억원 투입

정부가 지난달 경남 지역에서 발생한 집중호우 피해 복구에 2308억원을 투입한다. 침수 피해를 본 가구에는 세대당 350만원의 재난지원금을 지급한다.

중앙재난안전대책본부는 16일 중앙재난안전대책본부회의 심의를 거쳐 8월 호우 피해액을 800억원으로 확정하고 복구비 2308억원을 투입하기로 결정했다.

지난달 17일 경남 거제시 옥포동 일대 도로와 주요 교차로 전체가 흙탕물로 완전히 뒤덮여 있다. 연합뉴스

지난달 15일부터 18일까지 이어진 호우로 경상남도 거제·통영을 중심으로 전국 7개 시·도, 22개 시·군·구에서 1명이 숨지고 2명이 다쳤다. 주택 1396세대가 침수됐으며 산사태도 163건 발생했다.

전체 복구비 가운데 사유시설 피해 지원을 위한 재난지원금은 213억원, 공공시설 복구비는 2095억원이다. 재난지원금은 관련 규정에서 정한 기준에 맞춰 침수 피해 가구에는 세대당 350만원을 지급하고 농·산림작물과 농림시설은 피해 면적에 따라 복구비를 지원한다. 국고지원 기준인 시·군·구별 재난지원금 총액 3000만원을 충족하지 못한 지역에도 동일한 기준으로 재난지원금을 지급한다.

행정안전부는 특별재난지역으로 선포된 거제시와 통영시에 지난달 28일 재난지원금 국비 66억원을 우선 교부했다. 이후 지방정부와 협력해 추석 전까지 피해 주민에게 재난지원금을 지급할 수 있도록 할 방침이다.

공공시설은 원상회복을 중심으로 복구한다. 다만 대규모 피해가 발생한 거제·통영시 소하천 4곳에는 613억원을 투입해 피해 요인을 해소하는 개선복구를 추진한다. 수전설비 침수로 단전 피해가 발생한 지역에는 설비 교체·수리 비용으로 60억원을 지원한다.

일반재난지역 피해 주민에게는 국세 납부 유예 등 25개 항목의 간접지원을 제공한다. 특별재난지역 주민은 전기·통신요금 감면 등 13개 항목을 추가로 지원받는다.

윤호중 행안부 장관은 “피해 주민들이 추석을 조금이라도 편히 맞을 수 있도록 국고보조금을 신속히 교부하고 재난지원금을 추석 전까지 지급할 방침”이라며 “대규모 피해시설의 개선복구 등 근본적인 복구대책을 차질없이 추진하고 재해복구사업 조기추진 컨설팅을 하는 등 피해 지역의 조속한 일상 회복에 정부 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

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