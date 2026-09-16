해군·해병대, 사단급 합동상륙훈련… 작전 수행능력 배양

해군·해병대는 지난 10일부터 오는 19일까지 경북 포항 일원에서 ’2026년 사단급 합동상륙훈련을 실시하고 있다고 16일 밝혔다.

특히 16일 독석리 해안에서 합동상륙훈련의 핵심인 결정적 행동을 실시하며 상륙작전 수행능력을 높였다.

훈련에 참가하는 장병들이 해병대 1사단 전투연병장에서 출전태세점검을 받고 있다. 해병대 제공

이번 합동상륙훈련은 육·해·공군, 해병대 합동전력 5700여 명이 참가하는 사단급 규모로 진행되며 대형수송함 마라도함(LPH)을 비롯한 해군 함정과 동원선박, 해안양륙군수지원체계(LOTS) 한국형 상륙돌격장갑차(KAAV), 상륙기동헬기(MUH-1), 해상초계기(P-8A), 전투기(FA-50), 수송기(C-130), 공격헬기(AH-64E) 등 항공기, 정찰·자폭 드론, 무인수상정, 다족보행로봇 등 다양한 유·무인 합동전력이 참가해 합동작전 수행능력을 향상했다.

합동상륙훈련은 작전계획 수립, 상륙군 장비·병력 탑재, 작전절차 숙달을 위한 연습, 목표지역으로의 이동, 작전환경 조성을 위한 작전, 상륙군 전력이 해상 및 공중돌격하는 결정적 행동, 후속 상륙 순으로 진행되며 참가전력 간 고도의 팀워크와 합동성이 필요한 훈련이다.

해군·해병대는 훈련의 성과를 극대화하기 위해 다양한 합동전력을 통합하며 작전개념에 입각한 상륙군의 해상·공중·공정돌격을 실시했으며, 다변화된 미래 위협에 대비한 훈련과제들을 주요 상황과 연계해 적용 및 시행했다.

이번 합동상륙훈련에는 현대전의 변화와 교훈 등을 분석해 전투실험과 연계한 무인전력 등이 참가했다. 이를 통해 상륙작전 간 함정 공격·방어 및 대무인체계 운용능력을 검증하고, 상용위성 직수신체계를 활용해 정보획득 및 전장가시화 능력을 강화했다. 또 군수품 수송 드론 및 무인수상정을 활용해 상륙군 긴급보급품 지원을 위한 수송수단 다변화를 추진했다.

훈련 참가전력은 목표지역으로의 이동단계에서 적 잠수함·무인기 등 다중위협에 대비한 대잠전과 방공전, 적이 부설한 기뢰를 탐지·제거하는 기뢰대항작전 등을 실전적으로 훈련했다.

상륙해안 기뢰 소해 및 장애물 처리 등 여건조성을 마친 해군·해병대는 16일 포항 독석리 해안을 목표로 결정적 행동을 실시했다. 결정적 행동은 해병대 상륙군이 함포 사격과 항공전력의 지원을 바탕으로 해안거점을 확보 후 지상작전으로 전환을 준비하는 상륙작전의 핵심이다.

해병대 상륙군은 정해진 시각에 맞춰 해상과 공중을 통해 입체적으로 돌격하며 상륙목표들을 하나씩 확보해 나갔다.

특히 이번 훈련에서는 최초로 상륙해안 개척을 위해 해상에서 지뢰개척장비인 미클릭(MICLIC)을 실사격(연습탄)함으로써 해상돌격의 성공률 향상에 기여했다.

또 해상돌격의 제1파에는 무인수상정을 배치해 운용함으로써 상륙군의 생존성을 향상시켰다.

포항시 독석리 해안에서 해병대 상륙돌격장갑차들이 연막탄을 터트리며 해상돌격 연습을 하고 있다.

상륙작전부대사령관 주일석 해병대사령관은 “합동상륙훈련은 해군과 해병대의 완벽한 팀워크와 지원작전부대의 합동성을 강화하는 중요한 기회이다” 며 “이번 훈련을 통해 국가전략기동부대로서 국민에게 신뢰받고, 언제 어디서나 주어진 임무를 충실히 완수하는 강한 해병대가 되겠다”고 말했다.

상륙군사령관 박성순 해병소장은 “이번 훈련을 통해 해군·해병대가 원팀으로서 합동상륙작전 수행능력을 강화하고 첨단과학기술을 활용한 유·무인 복합전력의 실전성을 검증할 수 있었다”며 “해군·해병대는 압도적인 힘을 바탕으로 국가와 국민이 부여한 임무를 완벽히 수행하겠다”고 말했다.

상륙기동부대사령관 정인철 해군준장은 “무인수상정 등 유·무인 복합체계를 활용한 최초돌격, 상륙작전 군수지원을 위한 해안양륙군수지원체계 검증 등 다양한 훈련과제를 완수하면서 실전적으로 훈련이 진행됐다”며 “급변하는 전쟁 양상을 고려해 반드시 성공할 수 있는 상륙작전 수행능력을 제고해 나갈 것이다”고 말했다.

결정적 행동을 완료한 해군·해병대는 19일까지 후속상륙, 합동구조 · 의무훈련, 공중 전술지휘소 운용, 대량 전사상자 처치훈련 등 합동상륙훈련과 연계해 제대별 임무수행능력을 강화하는 다양한 훈련을 실시할 예정이다.

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