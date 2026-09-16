포스코이앤씨, 추석 명절 ‘따뜻한 마음잇기’ 소외 이웃에 온정

포스코이앤씨가 소외된 이웃에 온기를 전하며 새로운 희망의 싹을 틔우고 있다. 포스코이앤씨는 16일 추석 명절을 앞두고 인천시사회복지협의회와 함께 사회공헌활동 ‘따뜻한 마음잇기’를 진행했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 포스코이앤씨 임직원 100명이 점심시간을 활용해 참여하는 것이다. 지난 2월부터 현재까지 6회에 걸쳐 노인, 아동, 장애인, 6·25 참전유공자 등 모두 1313명에게 학용품 꾸러미와 인공와우 머리망 및 여름나기 키트를 제공했다.

이날 포스코이앤씨 임직원이 직접 빚은 만두와 사골국, 떡국떡으로 구성된 ‘사랑의 한 끼 밀키트’를 추후 남동구에 관심을 필요로 한 200명에게 전달할 계획이다.

박선원 인천시사회복지협의회장은 “인천의 소외이웃 지원에 따뜻한 마음과 관심을 보내준 포스코이앤씨에 감사드린다”며 “앞으로 사회공헌 기업·기관과 연계 협력해 지속적으로 복지 사각지대를 해소하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

2010년 인천 송도국제도시에 둥지를 튼 포스코이앤씨는 지역 업체와 상생으로 동반성장에 앞장서고 있다. 관내에서 진행하는 공사의 경우 지역업체가 경쟁력 있게 참여할 수 있도록 한 것이 대표적이다. 또 사내 부서는 아동센터와 자매결연을 맺고 학습지도, 여가활동, 멘토링 등 정기적인 봉사를 펼치고 있다.

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