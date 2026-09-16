김정화, 배우에서 카페 사장으로 "벌써 13호점 오픈"

배우 김정화가 카페를 오픈한 뒤 13호점까지 개설한 근황을 공개했다.

김정화는 15일 유튜브 채널 '채널김정화'에서 카페 오픈 첫날 모습을 공개했다.

김정화는 "오늘은 특별한 날이다. 저희 카페의 13번째 매장 신길점이 오픈하는 날이다"라고 했다.

그는 "저는 오늘 하루 스페셜 바리스타로 오는 손님들을 맞이하려고 한다"고 말했다.

이날 김정화는 일일 바리스타로 카페에서 직접 음료를 제조해 손님들에게 선보였다.

김정화는 "우리 브랜드는 아주 의미 있는 브랜드"라며 "점주님도 그냥 돈벌이로 하실 수 있지만 아프리카와 우리 동네에 누군가를 도울 수 있다는 자부심이 있어서 보람되게 운영할 수 있다"고 말했다.

한편 김정화가 운영하는 카페는 가맹점을 열 때마다 아프리카 우간다 에이즈 환자와 소외계층 아이 1명과 결연을 하여 후원하는 착한 소비 프랜차이즈다.

김정화는 2013년 6살 연상의 CCM 가수 유은성과 결혼했고 현재 함께 카페를 운영 중이다.

<뉴시스>

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