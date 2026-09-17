장현우 ‘엘포박스’ 대표 “엄마와 함께 화면 ‘톡톡’… 아날로그 촉감 살렸죠” [차 한잔 나누며]

전공 책은 태블릿PC에 담을 수 있지만, 아이들이 쓰는 커다란 칠판과 자석 교구를 작은 화면에 옮기기는 어렵다. 아이가 혼자 보는 기기는 많아도 부모와 함께 쓸 만한 디지털 학습 도구 역시 마땅치 않다.



장현우 엘포박스(L4BOX) 대표가 대형 디지털 학습기기 ‘톡톡박스(TokTok Box)’를 만든 배경이다. 장 대표는 최근 서울 마포구 엘포박스 사무실에서 가진 세계일보와 인터뷰에서 이런 불편함을 해소하기 위해 엘포박스를 창업했다고 밝혔다.

장현우 엘포박스(L4BOX) 대표는 “부모와 아이가 화면 앞에서 소통하며 학습할 수 있도록 톡톡박스(TokTok Box)를 개발했다”고 말한다. 유희태 기자

LG디스플레이에서 12년간 연구원으로 일한 그는 아이들이 쓰는 교구에서 사업의 실마리를 찾았다. 부모와 아이가 함께 사용할 수 있는 대형 디지털 학습 기기를 만들겠다는 구상이었다.



그는 인터뷰 도중 옆에 놓인 톡톡박스를 켜고 도로가 있는 화면을 띄웠다. 이어 전자펜으로 자동차를 그리자 인공지능(AI)이 인식해 자동차를 움직였다. 아이가 그린 자동차를 정교한 이미지로 바꾸는 대신, 원래 그림의 모습을 살려 움직이게 하는 방식이다.



장 대표는 “유치원과 어린이집, 초등학교에서 미술 활동을 많이 하지만 작품을 걸어놓는 데 그치는 경우가 많다”며 “아이들의 작품을 보존하면서 생명력을 더하면 훨씬 좋겠다는 생각으로 만들었다”고 밝혔다.



익숙한 아날로그 교구의 촉감을 살리는 데도 신경을 썼다. 벽에 붙이는 스케치북, 종이 스티커, 자석 교구 등을 디지털로 구현하고, 지우개의 촉감을 느낄 수 있는 펜으로 화면을 지울 수 있도록 했다. 장 대표는 미국 국제전자제품박람회(CES)나 유럽 전시회에서도 이런 기능이 좋은 반응을 얻었다고 전했다. 그는 “아이들에게는 흙이나 종이를 직접 만지며 느끼는 촉감이 중요하다”며 “화려한 영상 효과보다 실제 교구를 다루는 느낌을 살리는 데 초점을 맞췄다”고 설명했다.

화면 크기를 55인치로 정한 데도 이유가 있다. 부모와 아이가 함께 참여해 경험을 나눌 수 있는 크기를 고민한 결과다. 장 대표는 “화면은 어른 한 명과 아이 한 명이 나란히 앉아 볼 수 있는 크기”라며 “서로 소통하면서 편하게 쓸 수 있도록 여러 크기를 검토했다”고 밝혔다.



교육 현장에서 나온 의견에도 귀를 기울이고 있다. 엘포박스에 따르면 톡톡박스는 어린이집·유치원, 초등학교, 특수학교 등 약 300곳에 공급됐다. 그는 교사들에게 무엇이 불편하고 어떤 일을 대신해주면 좋을지 묻는다. 칭찬 스티커와 상장 기록을 아이별로 관리하고, 소풍 장소 등을 정할 때 아이들이 화면에서 직접 투표하도록 한 기능도 현장 의견을 반영해 만들었다. 교사들의 반복적인 준비와 기록 부담을 줄이려는 취지다. 장 대표는 “장애인 어린이집이나 특수학교에서도 안전성과 화면 크기 때문에 학습에 도움이 많이 된다는 의견을 들었다”고 밝혔다.

해외 진출도 추진하고 있다. 베트남에서는 현지 교육업체와 계약을 맺고 유치원에 제품을 납품했다. 프랑스에서는 파리에서 열린 스타트업·기술 전시회 ‘비바테크’ 참가를 계기로 현지 기업들과 협력해 학교에서 시범 운영하는 방안을 추진하고 있다. 사우디아라비아의 기술·플랫폼 기업과도 전략적 업무협약(MOU)을 체결한 상태다. 장 대표는 “대형기기를 운송하는 어려움이 있기 때문에 해외에는 최근 개발한 셋톱박스형 제품인 ‘톡톡미니’를 홍보할 계획도 갖고 있다”고 말다.



어느덧 엘포박스 창업 5년 차에 접어든 장 대표에게 이번 도전은 대학 시절을 포함해 세 번째 창업이다. “생활 속의 불편함을 해결해보겠다는 초심이 연구원 생활을 거쳐 지금의 엘포박스로 이어졌다”고 돌아본 그는 인터뷰를 마치며 예비 창업자들을 향한 뼈있는 조언도 잊지 않았다.



“출발선에서 1등으로 시작해도 성공하기 어려운 것이 창업입니다. 이 모든 과정을 버텨낼 의지가 있는지 스스로 돌아보고 결심했으면 좋겠습니다.”

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