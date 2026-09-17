출근길 교통대란 피했지만… 서울 시내버스 ‘통상임금’ 불씨 여전

서울 시내버스 노사가 파업 돌입을 불과 2시간여 앞두고 임금·단체협약(임단협) 협상을 극적으로 타결했다. 추석 연휴 전 통근길 교통대란은 피했지만 핵심 쟁점인 통상임금 산정 기준시간 논의를 추후로 미루면서 갈등의 불씨는 여전히 남았다.

서울시버스노동조합과 서울시버스운송사업조합은 16일 오전 1시50분쯤 서울지방노동위원회에서 열린 2차 조정회의에서 임단협 조정안에 최종 합의했다. 전날 오후 2시부터 약 12시간 이어진 협상 끝에 올해 임금을 3.2% 인상하기로 했다. 지난해 임금 인상률인 2.9%보다 0.3%포인트 높다.

서울 시내버스 노사의 임금·단체협약(임단협) 협상이 타결된 16일 서울역 버스환승센터에서 시내버스가 정상 운행되고 있다. 연합뉴스

다만 노사가 첨예하게 대립했던 통상임금 산정 기준시간은 향후 법원의 운수회사 관련 판결이 나온 뒤 다시 논의할 것으로 보인다.

박점곤 노조위원장은 협상 타결 직후 기자들과 만나 “통상임금 관련 소송들은 176시간 부분은 동일하지만 부수적인 쟁점이 다른 부분이 있어 법에 따라 판결받자고 얘기됐다”고 설명했다.

이번 협상에서도 통상임금 문제를 함께 정리하려는 사측과 관련 논의에 응하지 않은 노조의 입장이 부딪치면서 막판까지 난항을 겪은 것으로 전해졌다.

사측은 노조 요구를 모두 반영하면 매년 5000억원대의 추가 부담이 발생할 것으로 추산하고 있다.

노사 협상이 타결되면서 서울시는 비상수송대책을 해제했다. 오세훈 서울시장은 이날 페이스북에 글을 올려 “충분한 협상 전에 시한을 정하고 전면 파업부터 예고하는 행태는 되풀이돼서는 안 된다”고 말했다.

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