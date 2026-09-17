[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 17일 (목요일) 70년생 직장인은 승진의 기회가 찾아온다

96년생 무슨 일이든 오늘은 뜻대로 진행이 어려운 운이다. 84년생 인연간 다툼은 오해로 빚어진 결과일 뿐. 72년생 주변사람들의 의견도 한번쯤은 들어보자. 60년생 깊은 상념에 빨리 벗어나면 역전시킨다. 48년생 누구 탓인가보다 문제를 먼저 해결하라. 36년생 남의 말에 귀를 기울이는 것이 현명하다.

97년생 사면초가에서 벗어나 순탄한 국면에 접어든다. 85년생 가장 좋은 길을 제쳐두고 돌아가는 격이다. 73년생 호의적인 자세를 취하는 것이 좋다. 61년생 같은 업에 종사하는 사람과의 공고히하라. 49년생 타인의 협력을 적극적으로 구해야 이득. 37년생 금강산도 식후경이니 실생활에 접목하라.

98년생 크고 작은 일들이 잦지만 큰 걱정은 마라. 86년생 진정한 아름다움은 내부로부터 나온다. 74년생 세치혀로 할 수 있는 일이 의외로 많다. 62년생 마음 편한 것이 제일이라는 생각이 든다. 50년생 목구멍이 포도청 손을 벌릴 때가 온다. 38년생 너그러운 마음으로 주변을 바라보라.

99년생 도움을 청하니 쉽게 협조를 해 준다. 87년생 함께 하는 것만으로 행복하다. 75년생 누구나 좋은 조건에서 일할 수는 없다. 63년생 원칙을 무시하는 행위는 삼가하라. 51년생 주변정리를 한 후에 새로운 것을 접하라. 39년생 바닥에 엎드리는 일도 힘든 법.

00년생 계획이 좋아도 실천하지 않으면 백해무익. 88년생 반겨줄 사람이 있는 편안한 안식처를 찾아라. 76년생 여성은 짧은 만남에 지나친 기대를 말라. 64년생 서류를 줄이고 계획을 적게 세워라. 52년생 손에 쥐기 좋을 정도니 부담 없이 가저라. 40년생 식구가 늘어날 수 있는 즐거운 날이다. 28년생 느린 속도를 유지하는 것이 이상적이다.

01년생 가까운 사람과 인간관계를 돈독히 하라. 89년생 버릴 것은 미련 없이 버리고 나가야 함. 77년생 서운함을 버리고 새로운 마음으로 임하라. 65년생 허점을 드러내면 돌이킬 수 없다. 53년생 사업계획이 있다면 밀어붙여라. 41년생 마침내 때가 오니 고생을 씻을 수 있다. 29년생 편한 길을 택하면 불리해질 수 있는 운세.

02년생 적임자를 못구하면 피곤해진다. 90년생 정면으로 나서면 인연을 만날 수 있다. 78년생 과거의 잘못과 미래의 부재로 우울하다. 66년생 대책이 없다면 마음을 단호하게 먹어라. 54년생 사업적인 어려움이 사라지고 평탄하다. 42년생 아랫사람을 대해도 예의를 갖추어라. 30년생 함께 일을 도모하는 자는 목소리를 낮추어라.

03년생 오전에는 어렵지만 오후에 풀린다. 91년생 고생을 사서하는 모습은 안쓰럽기만 하다. 79년생 신속하게 움직이면 바라는 것을 얻는다. 67년생 의무에 소홀하다면 감정싸움이 온다. 55년생 개별적인 만남은 불리하고 함께 만나라. 43년생 자신의 여건을 고려하고 액션을 취하라. 31년생 자중지란을 초래하니 바쁘게 움직이지 마라.

04년생 진솔한 대인관계가 이뤄져야 가능하다. 92년생 중심에서 벗어나 편안하게 보낼 것. 80년생 깊은 관계로 발전하는 건 무리가 따른다. 68년생 자신에게 소중한 것이 무엇인지 생각하자. 56년생 직선적으로 느껴진다면 큰 해가 된다. 44년생 남의 일처럼 느끼던 일이 자신에게 온다. 32년생 복잡하고 시끄러운 곳은 될수록 피하라.

05년생 한 단계 상승하고 싶다면 기초를 다져라. 93년생 양보다는 질을 따져보고 선택하라. 81년생 홧김에 성질 부렸다가 두고두고 후회한다. 69년생 상대에 대해 벅찬 느낌이면 잠시 물러서라. 57년생 개인과 집단이 부딪치면 사태가 발생한다. 45년생 금전문제는 선배의 조언을 구해야 이롭다. 33년생 악의적인 소문에 의해 피해를 일을 수 있다.

06년생 내실을 다진 후에 움직이는 것이 순서다. 94년생 꼭 할 일은 더 이상 미루지 않도록 할 것. 82년생 심리적인 우월감은 그리 오래가지 않는다. 70년생 직장인은 승진의 기회가 찾아온다. 58년생 감출수록 드러나니 사서 고생이다. 46년생 누적된 피로를 날릴 수 있는 시기다. 34년생 지적인 분위기에 압도당한다면 기싸움에서 밀린 것.

95년생 상대방이 즐거우면 나도 즐겁다. 83년생 발전하고 싶다면 자신을 더욱 채찍질하라. 71년생 한번으로 끝낼 일은 신중을 기해라. 59년생 지속적 변화를 추구하면 결과가 나타난다. 47년생 전체를 바라보는 시각을 가질 때이다. 35년생 소탈한 모습으로 사람들을 대하면 좋은 때.

백운철학원

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