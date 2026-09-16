조용필&위대한탄생, 11월 단독 콘서트

‘가왕’ 조용필이 오는 11월 27∼29일 서울 올림픽공원 KSPO돔(체조경기장)에서 단독 콘서트 ‘2026 조용필 & 위대한탄생 콘서트’(포스터)를 연다.

소속사 YPC는 16일 “이번 콘서트는 수많은 명곡과 독보적인 무대로 대한민국 대중음악의 역사를 써 온 조용필이 팬들과 직접 만나는 자리”라며 “오랜 시간 사랑받아 온 대표곡과 조용필의 음악적 발자취를 한자리에서 만날 수 있을 것”이라고 밝혔다.



이번 무대에는 조용필과 오랜 기간 호흡을 맞춘 밴드 위대한탄생이 함께한다. 조용필의 대표곡을 밴드 라이브로 선보이며 반세기가 넘는 음악 여정을 아우르는 공연을 꾸밀 예정이다. 서울 공연 티켓은 오는 18일 오후 2시부터 예스24 티켓에서 예매할 수 있다.



조용필은 1968년 록그룹 애트킨즈로 데뷔했다. 1976년 ‘돌아와요 부산항에’가 히트한 데 이어, 1980년 ‘창밖의 여자’와 ‘단발머리’ 등이 담긴 정규 1집으로 국내 가요계 최초 밀리언셀러(100만장)를 기록하며 정상급 가수로 자리 잡았다.

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